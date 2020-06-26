Звезда "Друзей" заинтриговала новой татуировкой, сделанной на запястье (Фото, Видео)

Недавно Дженнифер Энистон поболтала со своей коллегой по сериалу "Друзья" Лизой Кудроу в прямом эфире. Актрисы вспомнили времена съемок, обсудили смешные моменты во время работы над сериалом и предстоящее воссоединение звездного состава "Друзей" в спецпроекте. Одна деталь привлекла внимание поклонников Энистон больше, чем ее разговор с Лизой, - загадочная татуировка актрисы.

На запястье левой руки Джен вытатуировано "11 11". Беседуя с Кудроу, Энистон активно жестикулировала и демонстрировала тату. Но ее значение до сих пор точно неизвестно.

Татуировка появилась на руке Дженнифер в 2018 году.

Некоторые фанаты предполагают, что это связано с ее датой рождения (11 февраля), но сама актриса пока не комментировала это предположение.

Также у Энистон есть татуировка на ноге в виде надписи Norman - это имя ее любимого пса, который умер в 2011 году. Сейчас у Дженнифер две собаки - овчарка Долли и терьер Клайд.

Также, актрисы, исполнившие роли Рэйчел Грин и Фиби Баффей, во время своего онлайн-общения вспомнили забавные и моменты совместной работы на съемочной площадке "Друзей".