Звезда "Друзей" заинтриговала новой татуировкой, сделанной на запястье (Фото, Видео)

На запястье левой руки Джен вытатуировано "11 11". Беседуя с Кудроу, Энистон активно жестикулировала и демонстрировала тату. Но ее значение до сих пор точно неизвестно.
Татуировка появилась на руке Дженнифер в 2018 году.
Некоторые фанаты предполагают, что это связано с ее датой рождения (11 февраля), но сама актриса пока не комментировала это предположение.
Также у Энистон есть татуировка на ноге в виде надписи Norman - это имя ее любимого пса, который умер в 2011 году. Сейчас у Дженнифер две собаки - овчарка Долли и терьер Клайд.
Также, актрисы, исполнившие роли Рэйчел Грин и Фиби Баффей, во время своего онлайн-общения вспомнили забавные и моменты совместной работы на съемочной площадке "Друзей".