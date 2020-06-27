В ночной рубашке: Ольга Фреймут похвасталась стройными ножками (Фото)

На днях Ольга обнародовала в своем микроблоге фото, где позирует на ступеньках дома в ночной сорочке кораллового цвета. Легкая ткань и удачный крой одежды подчеркнули хрупкие черты фигуры телеведущей.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут получила широкую известность благодаря реалити-шоу Ревизор, где она проверяла отели и рестораны на чистоту и качество сервиса. После него Ольга приняла участие еще в нескольких телевизионных проектах, однако повторить успех не удалось.

Сейчас Фреймут и вовсе исчезла с экранов, однако продолжает вести свою страницу в Instagram, где публикует новые снимки и общается с поклонниками.

"Невероятно красивая", "такая нежная, хрупкая", "У вас такие аристократичные черты лица", "обворожительная девушка", - комментируют фото поклонники Фреймут.

Фото www.instagram.com

Напомним, украинская телеведущая Ольга Фреймут сделала неожиданное заявление и сообщила, что не планирует возвращаться на телевидение. Об этом звезда рассказала в интервью журналистке Наталье Влащенко на ее Youtube-канале.