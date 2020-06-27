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Сальма Хайек удивила фанов в сети, превратившись в мужчину (Фото)

Сальма Хайек удивила фанов в сети, превратившись в мужчину (Фото)
17:52 Сегодня Телеграф nv.ua
Голливудская актриса восхитила фанов новым фотоколлажом, опубликованным на ее странице в Instagram. 53-летняя кинозвезда разместила снимки, на которых с помощью фотоприложения превратила себя в мужчину.

Хайек решила показать фолловерам, как могла бы выглядеть, если бы была мужчиной. При этом актриса разместила снимки себя в мужском обличье в молодости и в более зрелом возрасте.

"Что вы думаете по этому поводу… я была бы привлекательным мужчиной?", - обратилась звезда к фанам.

В комментариях разгорелась горячая дискуссия на тему внешности Хайек в мужском образе.

 
 
 
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"Очень мужественный мэн!", "Секси, как женщина, так и мужчина", "Я предпочитаю видеть тебя в женском теле", "Красавчик!", "Хорошенький", "Вау! Очень горячо", - пишут в Сети.

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Как сообщалось ранее, Сальма Хайек в Instagram поделилась постером фильма "Телохранитель жены киллера", сопроводив пост подписью: "Из-за карантина выход фильма отложен до лета 2021 года. Я несколько расстроена из-за того, что не могу дождаться, когда вы все это увидите".

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Все по теме:

Мужчины, Фотошоп, Сальма Хайек.

Автор:

Телеграф
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