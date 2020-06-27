Сальма Хайек удивила фанов в сети, превратившись в мужчину (Фото)

Голливудская актриса восхитила фанов новым фотоколлажом, опубликованным на ее странице в Instagram. 53-летняя кинозвезда разместила снимки, на которых с помощью фотоприложения превратила себя в мужчину.

Хайек решила показать фолловерам, как могла бы выглядеть, если бы была мужчиной. При этом актриса разместила снимки себя в мужском обличье в молодости и в более зрелом возрасте.

"Что вы думаете по этому поводу… я была бы привлекательным мужчиной?", - обратилась звезда к фанам.

В комментариях разгорелась горячая дискуссия на тему внешности Хайек в мужском образе.

View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Jun 26, 2020 at 10:28am PDT

"Очень мужественный мэн!", "Секси, как женщина, так и мужчина", "Я предпочитаю видеть тебя в женском теле", "Красавчик!", "Хорошенький", "Вау! Очень горячо", - пишут в Сети.

Как сообщалось ранее, Сальма Хайек в Instagram поделилась постером фильма "Телохранитель жены киллера", сопроводив пост подписью: "Из-за карантина выход фильма отложен до лета 2021 года. Я несколько расстроена из-за того, что не могу дождаться, когда вы все это увидите".