Сальма Хайек удивила фанов в сети, превратившись в мужчину (Фото)

Хайек решила показать фолловерам, как могла бы выглядеть, если бы была мужчиной. При этом актриса разместила снимки себя в мужском обличье в молодости и в более зрелом возрасте.
"Что вы думаете по этому поводу… я была бы привлекательным мужчиной?", - обратилась звезда к фанам.
В комментариях разгорелась горячая дискуссия на тему внешности Хайек в мужском образе.
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"Очень мужественный мэн!", "Секси, как женщина, так и мужчина", "Я предпочитаю видеть тебя в женском теле", "Красавчик!", "Хорошенький", "Вау! Очень горячо", - пишут в Сети.
Как сообщалось ранее, Сальма Хайек в Instagram поделилась постером фильма "Телохранитель жены киллера", сопроводив пост подписью: "Из-за карантина выход фильма отложен до лета 2021 года. Я несколько расстроена из-за того, что не могу дождаться, когда вы все это увидите".