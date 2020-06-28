Осветила пряди: звезда "Очень странных дел" сделала себе омбре (Фото)

16-летняя американская актриса Милли Бобби Браун решила отрастить длинные пряди и покрасить их в светлый тон.

Известная молодая актриса, сыгравшая главную роль в сериале "Очень странные дела", за карантин отрастила длинные локоны и покрасилась в блондинку.

Девушка поделилась результатом в Instagram и показала две альтернативные прически - с прямыми волосами и локонами - и предложила фанатам проголосовать за понравившийся образ.

Оставим ее публикацию ниже, чтобы вы могла оценить преображение звезды.

View this post on Instagram A post shared by mills (@milliebobbybrown) on Jun 23, 2020 at 10:18am PDT

Как сообщалось ранее, новый фильм "Энола Холмс" с актрисой Милли Бобби Браун может не выйти на экран из-за иска потомков писателя Артура Конан-Дойла. Сейчас в суд уже подали соответствующее заявление.