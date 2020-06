Ноль подписок в Instagram: 18-летняя Билли Айлиш отписалась от всех

Молодая американская певица Билли Айлиш убрала из своих подписок в Instagram всех людей. Пользователи гадают, с чем могут быть связаны подобные действия звезды.

Сейчас среди подписок Билли Айлиш в соцсети нет ни одного человека. Из этого списка также пропали ее старший брат Финнеас и певец Джастин Бибер, фанаткой которого была Айлиш.

Согласно информации СМИ, соответствующим действиям певицы предшествовал пост, в котором она пообещала убрать из своих подписок человека, если тот обидел кого-то из ее подписчиков. Позднее Айлиш удалила это сообщение.

"Если я подписана на человека, который однажды обидел вас, напишите мне в директ. Я сразу отпишусь от него и поддержу вас", - написала она.

Билли Айлиш получила известность в 2016 году благодаря дебютному синглу "Ocean Eyes". В 2019 году ее первый альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" возглавил хит-парады в США и Великобритании.

В Instagram у молодой исполнительницы более 64 миллионов подписчиков.