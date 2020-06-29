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Пирс Броснан почтил память дочери, умершей от рака яичников 7 лет назад

Пирс Броснан почтил память дочери, умершей от рака яичников 7 лет назад
16:54 Сегодня Телеграф nv.ua
Звезда фильмов о Джеймсе Бонде почтил память приемной дочери Шарлотты, которая умерла от рака яичников в возрасте 41 года 28 июня 2013 года. В этом же посте он поздравил с днем рождения свою внучку Марли Мэй, которой исполнилось пять лет.

Пирс Броснан опубликовал в своем Instagram фото, сделанное в их доме на Гавайях его женой Кили Шей Смит.

Актер улыбается своей фирменной улыбкой и выглядит расслабленным и довольным в белой рубашке и шортах, сидя на террасе.

"Смотрю на тебя, малышка… В память о Шарлотте и с пожеланиями счастливого дня рождения моей дорогой Марли Мэй", - написал он.

 
 
 
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Шарлотта, которая умерла семь лет назад, является приемной дочерью Пирса Броснана от первого брака. Ее и ее брата Криса актер усыновил, женившись на их матери, Кассандре Харрис. В этом браке родился сын Шон Броснан, который пошел по стопам отца и стал актером. Пятилетняя Марли Мэй - дочь 37-летнего Шона.

 
 
 
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После 11 лет брака Кассандра умерла от рака яичников в 1991 году. Эта же болезнь унесла жизнь и ее дочери Шарлотты.

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В 1981 году Кассандра Харрис исполнила роль любовницы Коломбо в фильме о Джеймсе Бонде Только для твоих глаз, котором роль секретного агента играл Роджер Мур.

 
 
 
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Пирс Броснан женился во второй раз в августе 2001 года на американской актрисе и журналистке Кили Шей Смит. В браке родилось двое сыновей - Дилан Томас и Пэрис Бэккет.

Как сообщалось ранее, Пирс Броснан заявил, что потерял двух близких друзей из-за коронавируса. Актер надеется, что из этой жуткой ситуации человечество все же извлечет урок.

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Дети, Пирс Броснан.

Автор:

Телеграф
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