Пирс Броснан почтил память дочери, умершей от рака яичников 7 лет назад

Звезда фильмов о Джеймсе Бонде почтил память приемной дочери Шарлотты, которая умерла от рака яичников в возрасте 41 года 28 июня 2013 года. В этом же посте он поздравил с днем рождения свою внучку Марли Мэй, которой исполнилось пять лет.

Пирс Броснан опубликовал в своем Instagram фото, сделанное в их доме на Гавайях его женой Кили Шей Смит.

Актер улыбается своей фирменной улыбкой и выглядит расслабленным и довольным в белой рубашке и шортах, сидя на террасе.

"Смотрю на тебя, малышка… В память о Шарлотте и с пожеланиями счастливого дня рождения моей дорогой Марли Мэй", - написал он.

View this post on Instagram A post shared by Pierce Brosnan (@piercebrosnanofficial) on Jun 28, 2020 at 6:36pm PDT

Шарлотта, которая умерла семь лет назад, является приемной дочерью Пирса Броснана от первого брака. Ее и ее брата Криса актер усыновил, женившись на их матери, Кассандре Харрис. В этом браке родился сын Шон Броснан, который пошел по стопам отца и стал актером. Пятилетняя Марли Мэй - дочь 37-летнего Шона.

View this post on Instagram A post shared by Pierce Brosnan (@piercebrosnanofficial) on Nov 5, 2019 at 9:54pm PST

После 11 лет брака Кассандра умерла от рака яичников в 1991 году. Эта же болезнь унесла жизнь и ее дочери Шарлотты.

В 1981 году Кассандра Харрис исполнила роль любовницы Коломбо в фильме о Джеймсе Бонде Только для твоих глаз, котором роль секретного агента играл Роджер Мур.

View this post on Instagram A post shared by Pierce Brosnan (@piercebrosnanofficial) on May 23, 2017 at 3:12pm PDT

Пирс Броснан женился во второй раз в августе 2001 года на американской актрисе и журналистке Кили Шей Смит. В браке родилось двое сыновей - Дилан Томас и Пэрис Бэккет.

Как сообщалось ранее, Пирс Броснан заявил, что потерял двух близких друзей из-за коронавируса. Актер надеется, что из этой жуткой ситуации человечество все же извлечет урок.