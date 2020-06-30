"Это мы": телеведущая Инна Шевченко впервые показала своего супруга (Фото)

Ведущая телевизионной программы "Факты", который транслируется на канале ICTV Инна Шевченко поделилась в социальной сети ярким фотошрафиями с супругом, французским режиссером Лораном.

27 июня ведущая программы "Факты" на канале ICTV Инна Шевченко поделилась с подписчиками в Инстаграм радостным известием - она и ее возлюбленный, французский режиссер Лоран, все же сыграли скромную свадьбу в Провансе.

"Это мы", - коротко отметила она под снимком.

Судя по указанной геолокации, новоиспеченная семья так же проводит время в Провансе.

View this post on Instagram A post shared by Інна ШевченкоNews/ICTV (@inna_shevchenko_ictv) on Jun 28, 2020 at 1:31pm PDT

Как стало известно ранее, Инна Шевченко и Лоран познакомились в 2016 году. Первое время будущие супруги общались онлайн, а после совместного уикенда во французском Русийоне поняли, что небезразличны друг другу.

Предложение руки и сердца Лоран сделал украинке два года назад в Венеции в день ее рождения. Что правда, планы на свадьбу в этом году пришлось откладывать из-за карантина. На момент закрытия границ Инна находилась в Украине, а Лоран - во Франции. Будущие супруги оказались разделенными на несколько месяцев, но при первой возможности девушка вылетела к любимому.

Скромную церемонию бракосочетания наблюдали лишь близкие друзья и родственники жениха. Родители Инны наблюдали за свадьбой по видеосвязи, так как не имели пока возможности прилететь во Францию лично.