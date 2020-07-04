Племянница Софии Ротару поделилась новым свадебным фото в дизайнерском платье

Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram, опубликовав фото с любимым в свадебном наряде.

Украинская певица Sonya Kay, которая приходится племянницей Софии Ротару, вышла замуж за хоккеиста сборной Украины Олега Петрова. Спустя месяц после церемонии девушка поделилась новым снимком со свадьбы.

Фотографию Соня опубликовала на личной странице в Instagram. Фото сделано в одном из столичных отелей. Певица сидит возле окна, отвернув голову в сторону. На ней - роскошное платье с вышивкой свадебного бренда Berta.

Напомним, что Соня и Олег познакомились в Киеве на вечеринке общих друзей. Спустя пять месяцев отношений спортсмен сделал артистке предложение и она ответила согласием. 7 июня влюбленные вступили в законный брак.

Как сообщалось ранее, недавно Ким Кардашьян похвасталась подписчикам в Instagram подарком от своего мужа Канье Уэста. Она выложила ролик, в котором показала ванную комнату — Канье уставил ее кадками с фиолетовыми, зелеными и белыми растениями.