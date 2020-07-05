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Королевское воспитание: как Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают своих детей

Королевское воспитание: как Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают своих детей
16:37 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter.com
Кейт Миддлтон и принц Уильям всегда призывают детей к конструктивным разговорам, а крики полностью запрещены. Об этом сообщает The Sun.

Герцог и герцогиня Кембриджская очень серьезно относятся к своим родительским обязанностям. Как выяснилось, Кейт Миддлтон и принц Уильям придерживаются определенных правил поведения с наследниками.

Королевский источник сообщил, что монаршие особы никогда не кричат на детей и не укладывают их спать в плохом настроении.

Уильям и Кейт также не разрешают Шарлотте, Луи и Джорджу смотреть телевизор во время ужина.

"Принц Уильям и Кейт Миддлтон применяют довольно строгие правила воспитания. Крики полностью запрещены. Пара всегда призывает детей к конструктивным разговорам. Наследникам предлагается рассказать о своих чувствах, и они выражают свою обеспокоенность по поводу школы и других вопросов. Кейт и Уильям выступают единым фронтом. У них также есть „диван для чата“. Если вдруг ребенок не слушается и начинает кричать, его сажают на диван и спокойно с ним разговаривают", — рассказал источник.

Кейт Миддлтон вернулась к рабочим обязанностям и покорила всех цветочным платьем (Фото)

Напомним, королевский эксперт объяснил сходство Кейт Миддлтон с Елизаветой II. Королевский биограф Анджела Левин считает, что Миддлтон сильно изменилась после рождения детей.

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Все по теме:

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Воспитание, Королевская семья.

Автор:

Телеграф
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