Элли Голдинг заявила о критической важности защиты экологии

Поп-музыка и забота о планете не всегда шли рука об руку. Но Элли Голдинг, известная своими хитами, такими как "Love Me Like You Do" 2015 года еще три года назад присоединилась к Программе ООН по окружающей среде в качестве посла. Теперь она связала свою музыку с экологией.

Знаменитая певица Элли Голдинг готовик к выпуску свой новый альбом "Brightest Blue" в пятницу, 17 июля, который будет посвящен климатическим проблемам и способам их решения.

Об этом сообщает Time.

Таким образом артистка использовала свою платформу для активизации таких вопросов, как идея плана восстановления зеленой экономики и поощряя своих поклонников использовать свою политическую власть ради планеты.

"Люди действительно узнали себя в карантине. Они действительно узнают о проблемах, о которых они, возможно, ничего не знали. Люди больше связаны с природой, чем когда-либо. И теперь люди хотят ответов. И они говорят, что мы будем делать дальше?", - сказала она, присоединившись к TIME из Великобритании для участия в TIME 100 Talks.

Для Элли Голдинг большая часть этого ответа - убедиться, что ее работа в качестве художника и исполнителя максимально экологична. Это означает продажу альбомов в биоразлагаемой упаковке с использованием переработанных материалов.

Теперь, по словам певицы, нужно внимательно изучить способы сделать турне более экологически чистым и нейтральным с точки зрения выбросов углерода, когда она отправится на свои концерты 2021 года, включая ограничение размера своей команды и переосмысление логистики шоу.

"Когда я публикую сообщения о своей активности, я теряю подписчиков", - сказала она. Но ее это не пугает, ведь "сила протеста и активности не только групп, но и отдельных людей видна, и она желает, чтобы люди сохранили этот дух и знали, чего стоит их активность".