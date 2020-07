Элли Голдинг заявила о критической важности защиты экологии

Поп-музыка и забота о планете не всегда шли рука об руку. Но Элли Голдинг, известная своими хитами, такими как "Love Me Like You Do" 2015 года еще три года назад присоединилась к Программе ООН по окружающей среде в качестве посла. Теперь она связала свою музыку с экологией.