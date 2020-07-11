Тест для женщин: что о Вас говорит Ваше платье

Пора бы обновить гардероб новым нарядом на лето, а психолог Елена Сюр, объяснит, что этот наряд расскажет о вашем характере.

«Через свою одежду мы показываем миру, кто мы есть, — уверяет психолог. — На выбор наряда всегда влияет внутреннее состояние.

Если вы хотите затеряться в толпе, забиться в угол, чтобы вас никто не трогал, то и одежду вы будете выбирать незаметную. Многие женщины стараются покупать удобные вещи: джинсы, кофточка — и вперед. Но если в гардеробе исключительно „удобная“ одежда тусклых цветов, значит, женщина не знает, кто она, чего хочет от жизни и где в ней прячется женственность.

Пора прислушаться к себе, узнать, что вам может пойти по стилю и фасону и купить несколько платьев и костюмов, которые позволят вам заявить о себе.

Нежная девочка

Такое платье выберет романтическая натура. Здесь очень четко чувствуется девичья наивность. Коктейльные платьица, обнажающие коленки (да если еще есть кружева и рюши), создают образ девочки, витающей в мечтах и фантазиях, желающей, чтобы ей дарили цветы и подарки, читали стихи. С такой девушкой легко и приятно, она не грузит, верит каждому слову и ее легко обмануть. Если такое платье выбирает взрослая женщина, то она явно застряла в детстве.

Сексуальная и доступная

Платье, подчеркивающее все прелести, максимально открывающее ноги и зону декольте, — это вызов, стремление пробудить сексуальный инстинкт. Такое платье идеально подходит для интрижки, а не для серьезных отношений. Женщина в подобном наряде выступает как легкодоступный сексуальный объект. Здесь нет тайны, женской мудрости, строгости, тех качеств, которые бы заинтересовали мужчину, а не просто вызвали желание обладать.

Деловая, но нежная

Платье футляр — достаточно строгое, ничего лишнего, но при этом очень изящное и сексуальное. В белый цвет, символизирующий чистоту, подмешано немного страстного красного цвета — и это идеально подходит к строгому, но притягательному образу. Девушка показывает, что она женственная, сексуальная, но при этом знает себе цену и может многого добиться сама.

Хищница

Женщина в таком платье сексуальная, но опасная. Здесь чувствуются внутренняя сила, уверенность, но при этом есть и желание эпатировать, привлекать к себе внимание. К такой хищнице не каждый мужчина решится подойти, ведь покорить ее будет непросто. Такая роковая женщина может быть опасна для мужчины.

Деловая классика

Это строгий элегантный костюм для офиса и деловых встреч. Если такой наряд девушка решила выбрать для первого свидания, то она хочет подчеркнуть свою серьезность: я не простая девочка, с моими желаниями и амбициями нужно считаться, мое расположение нужно заслужить. Это история не про романтизм, здесь больше про логику и разум.

Я такая, какая есть

Это очень яркий и стильный образ, который выберет непростая женщина. Речь здесь идет о девушке, которая хочет выделиться, для которой важно показать: я другая, не как все. Через такой костюм можно заявить о том, что ты — яркая, сильная личность. Но нужно, конечно, понимать, что не всем девушкам такое пойдет.

Подлинная женственность

Платье максимально закрытое, но при этом легкое, воздушное и нежное. Девушка, которая его выбрала, обладает женской мудростью, знает толк в ненавязчивом флирте и умеет правильно привлекать внимание мужчин. На ветру и при движении это платье будет облегать тело и вызывать у мужчины сексуальные фантазии, желание заглянуть, узнать, а что же там под ним. Если платье подходит под ваш тип фигуры, то выбор его на свидание очень удачен.

Классика и практичность

Маленькое черное платье, как известно, должно быть в гардеробе каждой женщины, потому что это универсальный наряд для любого случая. Это строгость с нотками сексуальности. Выбирая различные аксессуары и обувь, можно создавать много образов. Такое платье говорит о практичности девушки, а также о том, что классика для нее — не пустое слово.

Свобода

Наряд в стиле бохо говорит о свободолюбивой натуре, которая хочет сама выбирать свой путь. Для нее важно, чтобы жизнь была пестрой, она заявляет о своей независимости и цельности. Этнические мотивы, яркие краски, многослойность — это как отражение внутреннего мира.