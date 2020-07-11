Скачать
Суббота, 11.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ранение главы Николаевской облорганизации ВО "Свобода": в полиции раскрыли детали
Ранение главы Николаевской облорганизации ВО "Свобода": в полиции раскрыли детали
Посольство Украины в Польше о Волынской трагедии: Это было и остается нашей общей болью
Посольство Украины в Польше о Волынской трагедии: Это было и остается нашей общей болью
Днепр-1 - Львов: онлайн-трансляция матча (Видео)
Днепр-1 - Львов: онлайн-трансляция матча (Видео)
Тест для женщин: что о Вас говорит Ваше платье
Тест для женщин: что о Вас говорит Ваше платье

Тест для женщин: что о Вас говорит Ваше платье

Тест для женщин: что о Вас говорит Ваше платье
Обновлено 20:44 Сегодня Телеграф test.temaretik.com Фото: pexels.com
Пора бы обновить гардероб новым нарядом на лето, а психолог Елена Сюр, объяснит, что этот наряд расскажет о вашем характере.

«Через свою одежду мы показываем миру, кто мы есть, — уверяет психолог. — На выбор наряда всегда влияет внутреннее состояние.

Если вы хотите затеряться в толпе, забиться в угол, чтобы вас никто не трогал, то и одежду вы будете выбирать незаметную. Многие женщины стараются покупать удобные вещи: джинсы, кофточка — и вперед. Но если в гардеробе исключительно „удобная“ одежда тусклых цветов, значит, женщина не знает, кто она, чего хочет от жизни и где в ней прячется женственность.

Пора прислушаться к себе, узнать, что вам может пойти по стилю и фасону и купить несколько платьев и костюмов, которые позволят вам заявить о себе.

Любит ли Вас Фортуна? Легкий психологический тест 

Нежная девочка

Такое платье выберет романтическая натура. Здесь очень четко чувствуется девичья наивность. Коктейльные платьица, обнажающие коленки (да если еще есть кружева и рюши), создают образ девочки, витающей в мечтах и фантазиях, желающей, чтобы ей дарили цветы и подарки, читали стихи. С такой девушкой легко и приятно, она не грузит, верит каждому слову и ее легко обмануть. Если такое платье выбирает взрослая женщина, то она явно застряла в детстве.

Сексуальная и доступная

Платье, подчеркивающее все прелести, максимально открывающее ноги и зону декольте, — это вызов, стремление пробудить сексуальный инстинкт. Такое платье идеально подходит для интрижки, а не для серьезных отношений. Женщина в подобном наряде выступает как легкодоступный сексуальный объект. Здесь нет тайны, женской мудрости, строгости, тех качеств, которые бы заинтересовали мужчину, а не просто вызвали желание обладать.

Выберите перо и узнайте акцентуацию своего истинного характера
Выберите перо и узнайте акцентуацию своего истинного характераЧитать полностью

Деловая, но нежная

Платье футляр — достаточно строгое, ничего лишнего, но при этом очень изящное и сексуальное. В белый цвет, символизирующий чистоту, подмешано немного страстного красного цвета — и это идеально подходит к строгому, но притягательному образу. Девушка показывает, что она женственная, сексуальная, но при этом знает себе цену и может многого добиться сама.

Хищница

Женщина в таком платье сексуальная, но опасная. Здесь чувствуются внутренняя сила, уверенность, но при этом есть и желание эпатировать, привлекать к себе внимание. К такой хищнице не каждый мужчина решится подойти, ведь покорить ее будет непросто. Такая роковая женщина может быть опасна для мужчины.

Деловая классика

Это строгий элегантный костюм для офиса и деловых встреч. Если такой наряд девушка решила выбрать для первого свидания, то она хочет подчеркнуть свою серьезность: я не простая девочка, с моими желаниями и амбициями нужно считаться, мое расположение нужно заслужить. Это история не про романтизм, здесь больше про логику и разум.

Каковы Ваши истинные ценности: психологический тест

Я такая, какая есть

Это очень яркий и стильный образ, который выберет непростая женщина. Речь здесь идет о девушке, которая хочет выделиться, для которой важно показать: я другая, не как все. Через такой костюм можно заявить о том, что ты — яркая, сильная личность. Но нужно, конечно, понимать, что не всем девушкам такое пойдет.

Подлинная женственность

Платье максимально закрытое, но при этом легкое, воздушное и нежное. Девушка, которая его выбрала, обладает женской мудростью, знает толк в ненавязчивом флирте и умеет правильно привлекать внимание мужчин. На ветру и при движении это платье будет облегать тело и вызывать у мужчины сексуальные фантазии, желание заглянуть, узнать, а что же там под ним. Если платье подходит под ваш тип фигуры, то выбор его на свидание очень удачен.

Классика и практичность

Маленькое черное платье, как известно, должно быть в гардеробе каждой женщины, потому что это универсальный наряд для любого случая. Это строгость с нотками сексуальности. Выбирая различные аксессуары и обувь, можно создавать много образов. Такое платье говорит о практичности девушки, а также о том, что классика для нее — не пустое слово.

Выберите собаку, чтобы узнать о себе много интересного

Свобода

Наряд в стиле бохо говорит о свободолюбивой натуре, которая хочет сама выбирать свой путь. Для нее важно, чтобы жизнь была пестрой, она заявляет о своей независимости и цельности. Этнические мотивы, яркие краски, многослойность — это как отражение внутреннего мира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Психология, Тест, Психологический тест, Тест дня.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полиция нашла девушку, которая вырвала оконную раму в электричке (Видео)
02 11 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 "Уважайте друг друга": Мендель отреагировала на слухи о беременности от Зеленского
04 Что происходит с телом, когда вы добавляете в еду имбирь
05 Резников напомнил, кто может изменить формат минских переговоров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия: председатель Сената Боливии заразилась коронавирусом
Пандемия: председатель Сената Боливии заразилась коронавирусом
Штормовое предупреждение: на западе Украины опять ожидается повышение уровня воды в реках
На западе Украины опять ожидается повышение уровня воды в реках
Коронавирус: в Иране запретили поминки и свадьбы
Коронавирус: в Иране запретили поминки и свадьбы
Марсоход NASA Perseverance установили на ракету-носитель
Марсоход NASA Perseverance установили на ракету-носитель
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь