СМИ: на озере Пиру найдено тело Наи Риверы

Представители поисковой группы сообщили, что утром 13 июля они обнаружили тело в озере, где и отдыхали Ная с сыном. Тело пока не опознано, однако спасатели уверенны, что это Ная Ривера.

Семья актрисы уже уведомлена, так что является ли найденная девушка известной актрисой уже скоро выяснится. В ближайшее время должна пройти пресс-конференция, на которой объявят официальные данные.

"Сегодня утром на озере Пиру было найдено тело. Восстановление продолжается. Пресс-конференция состоится в 14:00 на озере", - написал местный офис шерифа.

Happening now: A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. A news conference will take place at 2 pm at the lake.

