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СМИ: на озере Пиру найдено тело Наи Риверы
СМИ: на озере Пиру найдено тело Наи Риверы

СМИ: на озере Пиру найдено тело Наи Риверы

СМИ: на озере Пиру найдено тело Наи Риверы
22:16 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
8 июля пропала без вести американская актриса Ная Ривера. Ее признали мертвой, но продолжали спасательно-поисковую операцию. Сегодня, 13 июля, спасателям удалось найти тело актрисы.

Представители поисковой группы сообщили, что утром 13 июля они обнаружили тело в озере, где и отдыхали Ная с сыном. Тело пока не опознано, однако спасатели уверенны, что это Ная Ривера.

Семья актрисы уже уведомлена, так что является ли найденная девушка известной актрисой уже скоро выяснится. В ближайшее время должна пройти пресс-конференция, на которой объявят официальные данные.

"Сегодня утром на озере Пиру было найдено тело. Восстановление продолжается. Пресс-конференция состоится в 14:00 на озере", - написал местный офис шерифа. 

Пропавшую без вести звезду сериала "Хор" Наю Риверу признали мертвой (Фото, Видео)

Напомним, 33-летняя актриса Ная Ривера пропала в среду после катания на лодке со своим четырехлетним сыном на озере Пиру. Он был найден один и спал на катере. 

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Актриса, Ная Рівера.

Автор:

Телеграф
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