Пропавшую без вести звезду сериала "Хор" Наю Риверу признали мертвой (Фото, Видео)

Ная Ривера, певица и акртиса, которая наиболее известна ролью болтливой болельщицы Сантаны Лопес в сериале "Хор", признана мертвой.

Об этом сообщает Time.

Отмечается, что офис шерифа округа Вентура объявил, что "следователи считают, что актриса утонула". Ей было 33 года. Также он добавил, что дело переквалифицировано в несчастный случай.

Найдут ли тело звезды "Хора" – пока никто не знает. Сейчас на месте инцидента сняли видео, на котором видно, как вертолет со спасателями работает над поиском пропавшей актрисы.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020