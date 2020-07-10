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Пропавшую без вести звезду сериала "Хор" Наю Риверу признали мертвой (Фото, Видео)
Звезду сериала "Хор" Наю Риверу признали мертвой (Фото, Видео)

Пропавшую без вести звезду сериала "Хор" Наю Риверу признали мертвой (Фото, Видео)

Пропавшую без вести звезду сериала "Хор" Наю Риверу признали мертвой (Фото, Видео)
Обновлено 13:50 Сегодня Телеграф
Спустя два дня спасательно-поисковой операции актрису сериала "Хор" Наю Риверу признали мертвой.

Ная Ривера, певица и акртиса, которая наиболее известна ролью болтливой болельщицы Сантаны Лопес в сериале "Хор", признана мертвой.

Об этом сообщает Time.

Отмечается, что офис шерифа округа Вентура объявил, что "следователи считают, что актриса утонула". Ей было 33 года. Также он добавил, что дело переквалифицировано в несчастный случай.

Найдут ли тело звезды "Хора" – пока никто не знает. Сейчас на месте инцидента сняли видео, на котором видно, как вертолет со спасателями работает над поиском пропавшей актрисы.

В среду Ривера взяла своего четырехлетнего сына Джози на арендованной лодке в Национальном лесу Лос-Падрес, примерно в часе езды к северо-западу от Лос-Анджелеса.

Звезда телесериала "Хор" пропала без вести во время прогулки с сыном

Когда Ривера не вернулась в отведенные три часа, концессионеры отправились на ее поиски и обнаружили, что лодка дрейфует, а ее сын спит на борту, сообщили чиновники. Сын Риверы сказал следователям, что он и его мать плавали в озере, и пока он вернулся в лодку, Ривера не сделал. На лодке был обнаружен неиспользованный спасательный жилет размером с взрослого человека.

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Знаменитости, Актриса, Хор, Ная Рівера.

Автор:

Телеграф
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