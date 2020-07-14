6 млн лайков за сутки: Кендалл Дженнер показала все прелести в мини-бикини

Американская супермодель Кендалл Дженнер в очередной раз показала фанатам свою шикарную фигуру.

24-летняя звезда подиумов опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который сделала в ванной.

Девушка примерила крохотное бикини, которое отлично показало все прелести модели - подтянутый живот и идеальную линию талии. Свой пляжный образ Кендалл завершила соломенной шляпой.

За короткое время (сутки) снимки набрали практически 6 млн лайков, что доказывает, что модель пользуется огромной популярность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kendall (@kendalljenner) 12 Июл 2020 в 1:31 PDT

В комментариях поклонники Дженнер засыпали ее комплиментами. "Королева", "Нереальная красотка", "Фигура просто огонь", "Выглядишь потрясающе", - пишут восторженные фанаты.