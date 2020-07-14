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6 млн лайков за сутки: Кендалл Дженнер показала все прелести в мини-бикини

6 млн лайков за сутки: Кендалл Дженнер показала все прелести в мини-бикини
Обновлено 16:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Американская супермодель Кендалл Дженнер в очередной раз показала фанатам свою шикарную фигуру.

24-летняя звезда подиумов опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок,  который сделала в ванной.  

Девушка примерила крохотное бикини, которое отлично показало все прелести модели - подтянутый живот и идеальную линию талии. Свой пляжный образ Кендалл завершила соломенной шляпой.  

За короткое время (сутки) снимки набрали практически 6 млн лайков, что доказывает, что модель пользуется огромной популярность.

 
 
 
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Публикация от Kendall (@kendalljenner)

Дикая львица: Кендалл Дженнер поразила горячим образом в тигровом белье

В комментариях поклонники Дженнер засыпали ее комплиментами. "Королева", "Нереальная красотка", "Фигура просто огонь",  "Выглядишь потрясающе", - пишут восторженные фанаты.

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Все по теме:

Фигура, Модель, Образ, Кендалл Дженнер.

Автор:

Телеграф
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