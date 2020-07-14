6 млн лайков за сутки: Кендалл Дженнер показала все прелести в мини-бикини

24-летняя звезда подиумов опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который сделала в ванной.
Девушка примерила крохотное бикини, которое отлично показало все прелести модели - подтянутый живот и идеальную линию талии. Свой пляжный образ Кендалл завершила соломенной шляпой.
За короткое время (сутки) снимки набрали практически 6 млн лайков, что доказывает, что модель пользуется огромной популярность.
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В комментариях поклонники Дженнер засыпали ее комплиментами. "Королева", "Нереальная красотка", "Фигура просто огонь", "Выглядишь потрясающе", - пишут восторженные фанаты.