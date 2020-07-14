"Холостячка": ведущий шоу о решении объявить имя героини еще до кастинга

Ведущий нового реалити-шоу "Холостячка" Григорий Решетник поделился своими мыслями о новом формате проекта и рассказал, как готовится к нему. Также он признался, почему имя героини объявили до начала кастингов.

Уже этой осенью на телеканале "СТБ" стартует первый сезон проекта "Холостячка", где главной героиней будет украинская актриса Ксения Мишина.

Григорий отметил, что воспринимает "Холостячку", как профессиональный вызов для себя. Во время проекта он постарается успокоить Ксению и участников, обеспечить им комфортную атмосферу пребывания и дружеское общение.

Решетник отметил, что будет жестче вести себя с мужчинами, чем с девушками на "Холостяке". Он уже морально готовится к старту проекта и моделирует различные ситуации, думает, как сможет помочь героям раскрыться, чтобы передать все эмоции и чувства зрителям.

Если с девушками стараюсь подбирать слова, поскольку это ранимые души, то мужчинам нужно говорить прямо, они не воспринимают подтекстов, на все смотрят буквально. Что касается общения с Ксенией, думаю, у нас сложатся хорошие отношения и я постараюсь ей максимально передать мироощущение мужчин: иногда мужчинам недостаточно один раз сказать, нужно несколько раз повторить, чтобы, как говорится, дошло, – рассказал ведущий.

Григорий отметил, что на "холостячке" обязательно будет конкуренция. В чем-то она может переходить на него, ведь каждый человек видит в другом соперника. По словам Решетника, это хорошо, ведь в таком случае участники будут держать себя в тонусе. Однако он также уверен, что сможет построить с героями хорошие дружеские отношения.

Главная задача – чтобы они влюбились в главную героиню и смогли ее влюбить в себя, – отметил Григорий.

Почему имя "Холостячки" назвали до кастингов?

Во время подготовки к новому сезону "Холостяка", имя героя не называют. Сначала, идет набор участниц, а уже накануне выхода шоу в эфир рассекречивают, кто же стал главным холостяком страны. С "Холостячкой" все по-другому и о ней зрители узнали задолго до начала съемок.

Мы хотим видеть в реалити "Холостячка" только тех мужчин, которые заинтересованы именно в Ксении. Они идут не просто на проект, а к конкретной девушке, – прокомментировал Решетник.

Ведущий отметил, что в современном обществе девушки смелее, чем парни. Мужчинам нужно время, чтобы все обдумать, многое аргументировать. Только после этого они могут принять решение бороться за женщину. Женщины более решительны и не теряют ни одного момента, если знают, что могут обрести свое счастье.