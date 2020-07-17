Фигура мечты: Ким Кардашьян восхитила аппетитными формами (Фото)

39-летняя звезда для нового выхода в свет подобрала вещи, которые способны подчеркнуть все достоинства ее фигуры.
Знаменитая красавица предстала в черных кожаных брюках, а самой главной изюминкой которых – высокая посадка, необычный крой в ковбойском стиле, а также вшитый ремень с крупной пряжкой. К кожаным брюкам она предпочла идеальную пару: крошечный топ с лифом светло-сиреневого оттенка.
"Полуголая" Ким Кардашьян выглядела конечно же соблазнительно и стильно. "Надеюсь, у вас отличный день", – написала знаменитость.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Непосредственно фанаты Ким оказались многословнее. "Горячо", "Самая красивая", "Ты удивительная", "Роскошная", "Восхитительная женщина", – на самом деле они засыпали страницу четырежды мамы.
Как сообщалось ранее, Американский исполнитель хип-хопа и музыкальный продюсер Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США. Он успел подать документы в избирательный округ штата Оклахома. Но пока неизвестно, действительно ли рэпер будет участвовать в предвыборной гонке.