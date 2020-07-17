Фигура мечты: Ким Кардашьян восхитила аппетитными формами (Фото)

Ким Кардашьян умеет приятно удивить своих поклонников. И чаще всего ей это удается с помощью откровенных нарядов.

39-летняя звезда для нового выхода в свет подобрала вещи, которые способны подчеркнуть все достоинства ее фигуры.

Знаменитая красавица предстала в черных кожаных брюках, а самой главной изюминкой которых – высокая посадка, необычный крой в ковбойском стиле, а также вшитый ремень с крупной пряжкой. К кожаным брюкам она предпочла идеальную пару: крошечный топ с лифом светло-сиреневого оттенка.

"Полуголая" Ким Кардашьян выглядела конечно же соблазнительно и стильно. "Надеюсь, у вас отличный день", – написала знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I hope everyone has a great day Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 15 Июл 2020 в 10:05 PDT

Непосредственно фанаты Ким оказались многословнее. "Горячо", "Самая красивая", "Ты удивительная", "Роскошная", "Восхитительная женщина", – на самом деле они засыпали страницу четырежды мамы.

Как сообщалось ранее, Американский исполнитель хип-хопа и музыкальный продюсер Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США. Он успел подать документы в избирательный округ штата Оклахома. Но пока неизвестно, действительно ли рэпер будет участвовать в предвыборной гонке.