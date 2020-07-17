Илона Гвоздева показала невероятно нежные фото с мужем

Украинская танцовщица и участница шоу "Танці з зірками" которая выступала вместе в ведущим Владимиром Остапчуком, Илона Гвоздева поделилась трогательными фото с любящем мужем.

В этом году знаменитости словно "соревнуются", кто первым объявит о будущем пополнении в семье.

Танцовщица Илона Гвоздева порадовала своих фанатов радостной новостью о пополнении. В тоже время фанаты засыпали ее приятными словами.

На этот раз знаменитость показала нежные кадры со своим супругом. На фото она предстала в обтягивающем черном платье, а ее муж Иван - в белой рубашке и джинсах.

Знаменитость отметила, что несмотря на страх и случившуюся нестабильную ситуацию в мире, она вместе с семьей таки рискнула поехать отдыхать.

Жить нужно сегодня и с максимальным позитивом смотреть в будущее, так что скоро будет много ярких фото, эмоций и отзывов, - написала Гвоздева.

Напомним, Ким Кардашьян умеет приятно удивить своих поклонников. И чаще всего ей это удается с помощью откровенных нарядов.