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Илона Гвоздева показала невероятно нежные фото с мужем

Илона Гвоздева показала невероятно нежные фото с мужем
Обновлено 14:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Украинская танцовщица и участница шоу "Танці з зірками" которая выступала вместе в ведущим Владимиром Остапчуком, Илона Гвоздева поделилась трогательными фото с любящем мужем.

В этом году знаменитости словно "соревнуются", кто первым объявит о будущем пополнении в семье.

Танцовщица Илона Гвоздева порадовала своих фанатов радостной новостью о пополнении. В тоже время фанаты засыпали ее приятными словами.

На этот раз знаменитость показала нежные кадры со своим супругом. На фото она предстала в обтягивающем черном платье, а ее муж Иван - в белой рубашке и джинсах.

 
 
 
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В предвкушении заслуженного отпуска Честно говоря так устала боятся,устала ждать когда все наладится, когда можно будет свободно дышать и передвигаться по стране и городу без ограничений и дискомфорта,что в итоге поняла или сейчас или буду жалеть весь год! Поэтому друзья,мы с семьей решили все-таки рискнуть и полететь на отдых! Так как судя по новостям и обстоятельствам год будет нелёгким и нужно набраться сил и здоровья,чтоб его пережить Жить нужно сегодня и с максимальным позитивом смотреть в будущее,так что скоро будет много ярких фото,эмоций и отзывов И конечно,ещё раз Спасибо @avetisyan.photographer за эти невероятные фото))) Кстати,как думаете,куда летим? #илонагвоздева #фотограф #фотографдлябеременных #гвоздевабеременность #семья

Публикация от Илона Гвоздева | Dancer (@ilonagvozdeva)

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Знаменитость отметила, что несмотря на страх и случившуюся нестабильную ситуацию в мире, она вместе с семьей таки рискнула поехать отдыхать. 

Жить нужно сегодня и с максимальным позитивом смотреть в будущее, так что скоро будет много ярких фото, эмоций и отзывов, - написала Гвоздева.

Напомним, Ким Кардашьян умеет приятно удивить своих поклонников. И чаще всего ей это удается с помощью откровенных нарядов.

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Беременность, Илона Гвоздева.

Автор:

Телеграф
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