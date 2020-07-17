Илона Гвоздева показала невероятно нежные фото с мужем

В этом году знаменитости словно "соревнуются", кто первым объявит о будущем пополнении в семье.
Танцовщица Илона Гвоздева порадовала своих фанатов радостной новостью о пополнении. В тоже время фанаты засыпали ее приятными словами.
На этот раз знаменитость показала нежные кадры со своим супругом. На фото она предстала в обтягивающем черном платье, а ее муж Иван - в белой рубашке и джинсах.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В предвкушении заслуженного отпуска Честно говоря так устала боятся,устала ждать когда все наладится, когда можно будет свободно дышать и передвигаться по стране и городу без ограничений и дискомфорта,что в итоге поняла или сейчас или буду жалеть весь год! Поэтому друзья,мы с семьей решили все-таки рискнуть и полететь на отдых! Так как судя по новостям и обстоятельствам год будет нелёгким и нужно набраться сил и здоровья,чтоб его пережить Жить нужно сегодня и с максимальным позитивом смотреть в будущее,так что скоро будет много ярких фото,эмоций и отзывов И конечно,ещё раз Спасибо @avetisyan.photographer за эти невероятные фото))) Кстати,как думаете,куда летим? #илонагвоздева #фотограф #фотографдлябеременных #гвоздевабеременность #семья
Знаменитость отметила, что несмотря на страх и случившуюся нестабильную ситуацию в мире, она вместе с семьей таки рискнула поехать отдыхать.
Жить нужно сегодня и с максимальным позитивом смотреть в будущее, так что скоро будет много ярких фото, эмоций и отзывов, - написала Гвоздева.
Напомним, Ким Кардашьян умеет приятно удивить своих поклонников. И чаще всего ей это удается с помощью откровенных нарядов.