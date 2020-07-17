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Мастер компьютеров по имени Дмитрий: как Генри Кавилл стал звездой интернета (Видео)

Мастер компьютеров по имени Дмитрий: как Генри Кавилл стал звездой интернета (Видео)
15:55 Сегодня Телеграф
Только вчера, 16 июля, британский актер Генри Кавилл, известный ролями в фильме "Человек из стали", а также сериале "Ведьмак", самостоятельно собрал новый игровой ПК. И вот, менее чем за сутки мужчина стал звездой в России, О такой славе даже Супермен не мечтал!

Актер Генри Кавилл известен своей любовью к компьютерным видеоиграм. В четверг мужчина опубликовал на своей официальной странице в Инстаграм короткое видео, на котором показал самостоятельную сборку игрового ПК.

Исполнитель роли Супермена и не подозревал, почему это видео в России окажется настолько вирусным. Дело в том, что один дизайнер из Волгограда Андрей Чаушеску решил воспользоватся кадрами актера и сделать рекламу мастера компьютеров по имени Дмитрий.

Мастер Дмитрий легко соберет вам компьютер, почистит от пыли, а также уберет вирусы. Пенсионерам обещает скидку.

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Только сейчас видео набрало более 30 тысяч просмотров.

Оригинальное видео Генри Кавилла

 
 
 
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В курсе ли сам Генри Кавилл, какую "популярность" он приобрел на просторах интернет - мы надеемся узнать в скором времени!

Как сообщалось ранее, недавно известный актер Генри Кавилл, сыгравший главную роль в фантастическом фильме "Человек из стали", ответил на вопрос о его возможном возвращении к Супермену.

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ПК, Генри Кавилл.

Автор:

Телеграф
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