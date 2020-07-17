Мастер компьютеров по имени Дмитрий: как Генри Кавилл стал звездой интернета (Видео)

Только вчера, 16 июля, британский актер Генри Кавилл, известный ролями в фильме "Человек из стали", а также сериале "Ведьмак", самостоятельно собрал новый игровой ПК. И вот, менее чем за сутки мужчина стал звездой в России, О такой славе даже Супермен не мечтал!

Актер Генри Кавилл известен своей любовью к компьютерным видеоиграм. В четверг мужчина опубликовал на своей официальной странице в Инстаграм короткое видео, на котором показал самостоятельную сборку игрового ПК.

Исполнитель роли Супермена и не подозревал, почему это видео в России окажется настолько вирусным. Дело в том, что один дизайнер из Волгограда Андрей Чаушеску решил воспользоватся кадрами актера и сделать рекламу мастера компьютеров по имени Дмитрий.

Мастер Дмитрий легко соберет вам компьютер, почистит от пыли, а также уберет вирусы. Пенсионерам обещает скидку.

Генри Кэвилл выложил видео, где он собирает ПК. Я решил помочь парню и сделал его видео поживее. pic.twitter.com/Rm8EbcvNQ8 — Андрей Ч. (@andrew_chsh) July 16, 2020

Только сейчас видео набрало более 30 тысяч просмотров.

Оригинальное видео Генри Кавилла

View this post on Instagram A post shared by Henry Cavill (@henrycavill) on Jul 16, 2020 at 5:21am PDT

В курсе ли сам Генри Кавилл, какую "популярность" он приобрел на просторах интернет - мы надеемся узнать в скором времени!

Как сообщалось ранее, недавно известный актер Генри Кавилл, сыгравший главную роль в фантастическом фильме "Человек из стали", ответил на вопрос о его возможном возвращении к Супермену.