Звезда Болливуда Айшвария Рай и ее 8-летняя дочь экстренно госпитализированы с осложнениями от COVID-19

Не так давно у семьи болливудской кинодивы был обнаружен COVID-19. К сожалению, болезнь протекает с осложнениями и требует более серьезных мер.

В начале этой недели сообщалось, что у Айшварии Рай и ее дочери Аарадхии был диагностирован коронавирус.

Все это произошло после того, как муж знаменитой актрисы, 44-летний Абхишек Баччан, и его отец были также госпитализированы с подтвержденным COVID-19.

Отметим, что у знаменитости по началу заболевания проходило совершенно бессимптомно. Болезнь, к сожалению, стала протекать с осложнениями и потребовала срочной госпитализации Айшварии и ее дочери в главную больницу Мумбая.

Если верить СМИ, у у семьи болливудской кинодивы и победительницы "Мисс Мира" внезапно начались проблемы с дыханием.

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