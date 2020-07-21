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Супермодель Жизель Бундхен в честь своего дня рождения посадит 40 тысяч деревьев

Супермодель Жизель Бундхен в честь своего дня рождения посадит 40 тысяч деревьев
Обновлено 13:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Жизель Бюндхен, которой исполнится 40 лет, планирует отметить юбилей уж очень необычным способом.

Во вторник, 20 июля, Жизель Бундхен отметила 40-летие. На этот случай модель, неравнодушная к проблемам экологии, решила подарить планете 40 000 деревьев.

Как некоторые из вас знают, 20 июля мой день рождения. И это не просто день рождения. Не могу поверить, что мне исполняется 40 лет! Я чувствую, что начинается новая глава моей жизни, и я хотела бы отпраздновать ее значимым образом. Поэтому я решила посадить 40 000 деревьев. Я уже много лет сажаю деревья для разных проектов, так как чувствую, что это лучший способ воздать Матери-Земле. В этом году мы с семьей планировали на мой день рождения посадить деревья в тропических лесах Амазонии. Но, как мы знаем, сейчас это невозможно, — написала Жизель в своем Instagram.

Я придумала, как другие могут помочь мне сажать деревья. Я уже поговорила со своей семьей и друзьями — они превратят свои подарки в деревья. Таким образом мы все можем отплатить Земле. Вы можете присоединиться ко мне и посадить дерево в Амазонии, — уточнила Жизель. 

 
 
 
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Публикация от Gisele Bündchen (@gisele)

 

Отметим, что 40 000 саженцев будут посажены от имени Жизель Бундхен и ее семьи в бразильских лесах Амазонии и конечно же частично восполнят вырубленную сельву.

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Как сообщалось, весной этого года старшему сыну знаменитости исполнилось 10 лет, и мальчик тоже сообщил, что ему "не нужны подарки". Вместо этого он попросил всех своих друзей сделать небольшие пожертвования организациям по охране природы.

Главная мотивация в вопросах защиты природы для меня — мои дети. Как мать я хочу, чтобы они жили на здоровой, красивой планете. Я всегда напоминаю им, что каждое наше действие оказывает влияние на планету, — говорила Жизель в одном из интервью.

Напомним, знаменитый актер Том Круз отправился в клубный дом гольф-клуба пообедать, при том оставив свое транспортное средство припаркованным в неположенном месте.

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Все по теме:

Экология, Природа, супермодель, Жизель Бундхен.

Автор:

Телеграф
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