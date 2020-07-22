В бордовом: Моника Беллуччи появилась на кинофестивале в платье Dolce & Gabbana (Фото)

Несмотря на то, что Италия одной из первых пережила серьезные потрясения в связи с пандемией коронавируса, в стране начинает постепенно восстанавливаться светские рауты и различные мероприятия.
Так, на днях в Италии состоялся кинофестиваль Taormina Film Festival, на который были приглашены многие известные и публичные люди. Среди них оказалась и звезда фильмов "Квартира" и "Малена" Моника Беллуччи.
На премьере документального фильма режиссера Джузеппе Торнаторе, который показал историю итальянского дома моды Dolce & Gabbana, Беллуччи появилась в длинном кружевном платья цвета бордо с небольшим декольте. Свой образ актриса дополнила маленькой черной сумочкой.
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Кроме этого, знаменитость предпочла немного осветлить волосы. Моника Беллуччи сделала укладку, а также макияж, выгодно подчеркнув свои карие глаза.
Года проходят, а шарм остается. Это именно тот случай, когда Беллуччи можно с уверенностью ставить в пример женщинам, которые переживают за свой возраст. 55 лет - не помеха для новых свершений!