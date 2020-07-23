"Прекрасная няня" возвращается: больная Анастасия Заворотнюк готова дать большое интервью

Российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, у которой врачи диагностировали глиобластому, решила дать большое интервью на телевидении.

Как сообщает Popcake, актриса поведает зрителям о событиях последнего года, борьбе с опухолью и продолжительном лечении.

Отмечается, что Анастасия Заворотнюк готова поделится своими эмоциональными переживаниями и тревогами.

Кроме этого, в эфире прозвучат прогнозы лечащих врачей артистки и ее лечение у американских специалистов.

Напомним о том, что о болезни российской артистки, звезды комедийного телесериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, стало известно год назад. Тогда росСМИ писали, что у актрисы диагностировали последнюю стадию рака мозга.

Бороться с тяжелым недугом артистке помогают родные, в частности муж, фигурист Петр Чернышев.

Позже супруг актрисы отметил, у его жены началась ремиссия. В настоящее время он решил отказаться от ее лечения. Сейчас Заворотнюк находится дома в окружении родных и близких друзей.