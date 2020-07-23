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Тест-гадание на любовь: что Вам уготовано судьбой?

Тест-гадание на любовь: что Вам уготовано судьбой?
Обновлено 20:55 Сегодня Телеграф test.temaretik.com
Тест на любовь определит вашу совместимость, силу и глубину ваших отношений. Этот психологический тест подойдет как для женщин и мужчин, так и для подростков - девушек и парней.

Этот тест основан на работе подсознания. Не секрет, что именно подсознательное чутье, интуиция и шестое чувство способны дать нам ответы на многие вопросы - если, конечно, удается до них достучаться. Сделать это позволит наше несложное гадание на будущее любовных отношений.

Тест этот подходит и тем, кто давно связал себя взаимными чувствами или, может быть, даже узами брака, и тем, кто хочет узнать, ответит ли любимый человек на чувства, и всем, чье сердце пока свободно.

Сделать нужно следующее: закрыв глаза, сосредоточьтесь и представьте лицо любимого человека. Если на данный момент вы не влюблены, то можете вообразить партнера мечты, которого вы бы хотели встретить на жизненном пути.

То, что Вы увидели первым на картинке, расскажет о Ваших преимуществах перед другими

Затем, открыв глаза, запомните первые три слова, которые увидели. Именно ими будет характеризоваться ваш дальнейший любовный путь.

Любовное гадание

В этом быстром гадании по картинке важно понять суть: ни одно слово нельзя принимать за гарантию Судьбы или же за ее роковое обстоятельство. Дело в том, что мы сами ежедневно создаем свое будущее. И если вам в счастливых отношениях вдруг попалось предостережение об измене, не стоит сразу отчаиваться и бросаться проверять телефон вашей второй половинки. Обстоятельства всего лишь могут сложиться таким образом. Но ведь в ваших силах не допустить этого и напомнить любимому человеку о чувствах.

Выберите руну и узнайте свое настоящее будущее

Хорошей практикой является периодическое повторение этого теста. Сделайте себе закладку в браузере и время от времени тренируйте ваше подсознание. И замечайте за собой тонкие нюансы. Например, если слово "измена" встречается вам регулярно, вероятно, вы подсознательно боитесь ее, и стоит поработать над своими мировоззрением и самооценкой, чтобы все психологические установки и программы были только положительно ориентированными.

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Психология, Тест, Психологический тест, Тест дня.

Автор:

Телеграф
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