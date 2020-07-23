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Возлюбленную Киану Ривза преследует 67-летняя фанатка актера

Возлюбленную Киану Ривза преследует 67-летняя фанатка актера
Обновлено 22:10 Сегодня Телеграф
Быть парой кому-то из знаменитых личностей достаточно тяжело. В этот раз не повезло возлюбленной американского актера Киану Ривза.

67-летняя поклонница творчества актера по имени Кэтрин начала преследовать американскую художницу Александру Грант, которая встречается со звездой Голливуда.

Отмечается, что женщине удалось попасть на территорию дома художницы. Она также сфотографировала машину Грант, а позже снимки были размещены в социальных сетях фанатки. Кроме этого, Кэтрин преследовала художницу на различных мероприятиях.

Такие неадекватные действия начали давить на Александру. После этого художнице удалось получить охранный ордер, который запрещает Кэтрин приближаться к Александре и ее дому, а также выкладывать ее фотографии в соцсетях.

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Как заявляет близкий друг Александры, она переживает, что это так и будет продолжаться.

Напомним о том, что Киану Ривз знаком с Александрой Грант уже давно. В 2011 году художница помогла актеру создать книгу "Ода счастью", а в конце 2019-го пару запечатлели на одном из благотворительных мероприятий. Они держались за руки и были абсолютно счастливы.

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Все по теме:

Киану Ривз, Преследование, Александра Грант.

Автор:

Телеграф
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