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Пятница, 24.07.2020
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У Поляковой длинные ноги: популярная певица предстала в коротких шортиках (Фото)
У Поляковой длинные ноги: популярная певица предстала в коротких шортиках (Фото)

У Поляковой длинные ноги: популярная певица предстала в коротких шортиках (Фото)

У Поляковой длинные ноги: популярная певица предстала в коротких шортиках (Фото)
Обновлено 18:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Пока украинский шоу-бизнес полностью не восстановился через коронакризис, артистка Оля Полякова проводит все свое свободное время с семьей.

Так, в пятницу, 24 июля, "королева ночи" решила устроить небольшую прогулку в Киевский зоопарк вместе со своей младшей дочерью, 8-летней Алисой.

"Режим мама 1/2", - подписала фотографию Полякова в Инстаграм. Видно певица очень рада уделить внимание своим родным.

Для своего выхода Оля Полякова решила выбрать практичный и стильный look. Артистка надела просторную белую футболку и короткие темные шорты, которые выгодно подчеркивают стройные ноги певицы. Свой образ блондинка дополнила белыми кроссовками на массивной подошве. Звезда распустила свои волосы, а ее глаза закрывали стильные солнцезащитные очки.

 
 
 
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A post shared by Оля Полякова (@polyakovamusic) on

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Как сообщалось ранее, суперблондинка Оля Полякова получила травму. Это произошло во время выступления артистки в Ботаническом саду им. Гришко на праздновании 15-летия программы "Светская жизнь".

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Стиль, Оля Полякова.

Автор:

Телеграф
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