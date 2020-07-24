У Поляковой длинные ноги: популярная певица предстала в коротких шортиках (Фото)

Пока украинский шоу-бизнес полностью не восстановился через коронакризис, артистка Оля Полякова проводит все свое свободное время с семьей.

Так, в пятницу, 24 июля, "королева ночи" решила устроить небольшую прогулку в Киевский зоопарк вместе со своей младшей дочерью, 8-летней Алисой.

"Режим мама 1/2", - подписала фотографию Полякова в Инстаграм. Видно певица очень рада уделить внимание своим родным.

Для своего выхода Оля Полякова решила выбрать практичный и стильный look. Артистка надела просторную белую футболку и короткие темные шорты, которые выгодно подчеркивают стройные ноги певицы. Свой образ блондинка дополнила белыми кроссовками на массивной подошве. Звезда распустила свои волосы, а ее глаза закрывали стильные солнцезащитные очки.

View this post on Instagram A post shared by Оля Полякова (@polyakovamusic) on Jul 24, 2020 at 5:08am PDT

Как сообщалось ранее, суперблондинка Оля Полякова получила травму. Это произошло во время выступления артистки в Ботаническом саду им. Гришко на праздновании 15-летия программы "Светская жизнь".