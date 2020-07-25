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Младший сын Ирины Билык снялся в стильной фотосессии

Младший сын Ирины Билык снялся в стильной фотосессии
Обновлено 12:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Певица Ирина Билык не часто балует поклонников фотографиями детей, но скрывать от публики яркую фотосессию 5-летнего Табриза не стала.

На днях Ирина Билык вышла в свет с обоими сыновьями - 21-летним Глебом и 5-летним Табризом. А в новой публикации сообщила, что младший сын выступил моделью британского бренда одежды и снялся в стильной фотосессии.

Для стильной фотосессии мальчик примерил образ маленькой рок-звезды. На опубликованных фото заметно, что он предстал в джинсах, футболках с яркими принтами и черной косухе.

При всем этом сын певицы весело позировал на фоне мощных мотоциклов, а на одном из кадров даже смело забрался в седло. 

 
 
 
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Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Лилия Ребрик позировала, сидя на плечах у мужа (Фото)

"Табризу очень понравилось принимать участие в фотосессии. А как вы думаете, стоит ли баловать детей брендовой одеждой с детства?" - поинтересовалась у фолловеров Билык.

Пользователи в Сети пришли в восторг от маленького модника и засыпали певицу Ирину Билык восхищенными комментариями.

Напомним, артистка и телеведущая Оля Цибульская продолжает раскрывать подробности своего карьерного пути.

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Все по теме:

Дети, Ирина Билык, Фотосессии.

Автор:

Телеграф
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