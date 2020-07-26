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"Перед зрителями буду откровенной": Ксения Мишина призналась, почему решилась на участие в проекте "Холостячка"
Ксения Мишина рассказала о своих ожиданиях от проекта "Холостячка"

"Перед зрителями буду откровенной": Ксения Мишина призналась, почему решилась на участие в проекте "Холостячка"

"Перед зрителями буду откровенной": Ксения Мишина призналась, почему решилась на участие в проекте "Холостячка"
12:02 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Осенью этого года на украинском телеканале СТБ стартует новое реалити-шоу "Холостячка". Главной героиней этого проекта станет актриса театра и кино, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина.

Победительница "Танцев со звездами-2019" Ксения Мишина в новом интервью рассказала о своем участии в проекте "Холостячка". Актриса заявила, что, что свою любовь можно встретить в самых неожиданных местах.

Ксения рассказала об истинных намерениях и ожиданиях от участия в проекте.

"Прежде всего, идя на реалити "Холостячка", я хочу исследовать не только мир мужчин, но и свой мир. Определить, какой человек мне нужен. Более детально разобраться в мужской психологии. И сделать для себя личные выводы. Есть нюанс - это камеры. Но я перед зрителями буду откровенной", - призналась актриса.

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"Это действительно очень сложный процесс - найти своего человека и сохранить эти отношения на долгое время", - подытожила актриса.

Напомним, недавно Ксения Мишина призналась, сколько зарабатывают украинские актеры.

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Холостячка, Ксения Мишина.

Автор:

Телеграф
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