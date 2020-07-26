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Крисси Тейген намерена вновь уменьшить грудь
Крисси Тейген намерена вновь уменьшить грудь

Крисси Тейген намерена вновь уменьшить грудь

Крисси Тейген намерена вновь уменьшить грудь
Обновлено 15:24 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
34-летняя Крисси Тейген делится со своими фолловерами в Инстаграме буквально всем. Месяц назад она заявила, что сделала операцию по уменьшению груди.

Знаменитость Крисси Тейген в июне 2020 года удалила импланты из груди, которые носила на протяжении 10 лет. Теперь она сообщила, что опять хочет уменьшить свою грудь, ведь не думала, что после операции они будут настолько большими.

На личном аккаунте Инстаграм она рассказала, что чувствует себя некомфортно в собственном теле.

Жена известного певца Джона Лендженда 10 лет назад увеличила грудь для того, чтобы снимки в купальниках выглядели более эффектно. В тоже время после материнства состояние интимных зон значительно ухудшилось и Крисси решилась все-таки удалить импланты. Операция прошла успешно, однако не дала желаемого результата.

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Крисси Тейген отметила, что даже после хирургического вмешательства грудь на данный момент очень большая и это приносит ей дискомфорт.

Как сообщает знаменитость, она планирует снова уменьшить размер своей груди. На сегодняшний день другие детали пока неизвестны. Тейген не отметила, когда планирует делать операцию.

Напомним, британская актриса Эмилия Кларк начала встречаться с 36-летним помощником режиссера Томом Тернером.

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Знаменитости, Крисси Тейген.

Автор:

Телеграф
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