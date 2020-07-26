Сексуальная Даша Ульянова обнажила грудь (Фото)

На своей странице в Instagram Даша Ульянова размышляла о сексуальности, а также показала откровенный кадр из свежей фотосессии.
Даша отметила, что сексуальность – это полная гармония с собой и удовольствие от своего тела и внутреннего состояния.
Своим фолловерам знаменитость порекомендовала не отказываться от эротических фотосессий, если очень хочется.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Быть сексуальной хорошо! Другой молодости для этого не будет, а лучшее время – сейчас. Поэтому хочешь пофлиртовать с парнем? – Флиртуй! Хочешь носить красивое белье каждый день? – Обязательно делай это! Хочешь откровенную эстетическую фотосессию? – Дерзай", – написала Ульянова в посте.
На кадре видно, что Даша Ульянова предстала в эффектном черном комбинезоне и обуви на каблуках. В качестве аксессуара она выбрала широкие зеркальные очки.
Напомним, что жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась в своем Instagram новым ярким снимком.