Сексуальная Даша Ульянова обнажила грудь (Фото)

Победительница 10 сезона проекта "Холостяк" стала одной из самых сексуальных участниц за всю историю шоу. Даша Ульянова снялась в жаркой фотосессии в кожаном комбинезоне.

На своей странице в Instagram Даша Ульянова размышляла о сексуальности, а также показала откровенный кадр из свежей фотосессии.

Даша отметила, что сексуальность – это полная гармония с собой и удовольствие от своего тела и внутреннего состояния.

Своим фолловерам знаменитость порекомендовала не отказываться от эротических фотосессий, если очень хочется.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 24 Июл 2020 в 11:26 PDT

"Быть сексуальной хорошо! Другой молодости для этого не будет, а лучшее время – сейчас. Поэтому хочешь пофлиртовать с парнем? – Флиртуй! Хочешь носить красивое белье каждый день? – Обязательно делай это! Хочешь откровенную эстетическую фотосессию? – Дерзай", – написала Ульянова в посте.

На кадре видно, что Даша Ульянова предстала в эффектном черном комбинезоне и обуви на каблуках. В качестве аксессуара она выбрала широкие зеркальные очки.

Напомним, что жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась в своем Instagram новым ярким снимком.