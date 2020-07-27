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"Спасибо за юмор": Владимир Дантес весело поздравил маму с днем рождения (Фото)

"Спасибо за юмор": Владимир Дантес весело поздравил маму с днем рождения (Фото)
13:27 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: Instagram
Известный украинский певец Владимир Дантес показал, как выглядел его самый родной человек в юности.

Владимир Дантес поздравил маму с днем рождения, опубликовав на своей странице в Instagram ее фото.

Чтобы сделать пост, он попросил прислать ему ее свежее фото, на что, по словам музыканта, мама отреагировала оригинально.

"Моя мама ненавидит фотографироваться. Недавно я попросил прислать какое-нибудь фото из последних… в качестве… Как вы понимаете, мама у меня с юмором))) вот эту прислала. Маман, Обожаю сильно. Спасибо за юмор и все классное, что есть во мне от тебя. То, что не от тебя… за это тоже спасибо С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!", — подписал он черно-белое фото.

Фолловеры Дантеса тут же обратили внимание на поразительное сходство певца с матерью, а некоторые даже подумали, что певец использовал фильтр, чтобы показать, каким бы он был, если бы родился женщиной.

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"Очень похож на маму", "Очень пошёл в маму, сужу по фото красава. И мама красотка с праздником именинницу", "Я изначально подумала, что это снова какая-то переделка фото мальчик в девочку… ох, Дантесик, теперь я понимаю, в кого такой красавец", "Мама прекрасна, богиня! Вова, с именинницей ", "Копия мамика", "Так вот, кто первообладатель этих бровей", "Теперь мы знаем, в кого Вы такой С днем рождения маму!", "Так вот вы в кого такой красавец!", "Как две капли, Вова. Особенно напомнило именно ту внешность, когда ты был еще на фабрике звезд", — оставляют поздравления и комплименты фаны Дантеса.

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Знаменитости, Певец, Владимир Дантес.

Автор:

Телеграф
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