В возрасте 73 лет умер один из основателей группы Fleetwood Mac Питер Грин

Музыкант Питер Аллен Гринбаум родился 29 октября 1946 года в Лондоне. Впервые взял в руки гитару в десять лет.
В 1966 его пригласили в Bluesbreakers вместо ушедшего Эрика Клэптона. С того времени он и начал свою карьеру музыканта именно в группе Peter B’s Looners.
Потом Питер Грин основал группу Fleetwood Mac вместе с Миком Флитвудом еще в 1967 году. Вместе они создали такие хиты, как:
Albatross,
Black Magic Woman,
Oh Well.
Сообщается, что в 1970 году музыкант ушел из группы в результате проблем с наркотиками и психикой. Медиками ему была диагностирована шизофрения, и он провел несколько лет в больнице.
Как сообщается в СМИ с ссылкой на семью известного музыканта, он скончался в субботу, 25 июля, во время сна.
Напомним, в возрасте 104 лет умерла известная актриса из фильма "Унесенные ветром", а также двукратная обладательница Оскара Оливия де Гавиланд.