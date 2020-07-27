В возрасте 73 лет умер один из основателей группы Fleetwood Mac Питер Грин

Скончался знаменитый рок-музыкант, гитарист, основатель британо-американской группы Fleetwood Mac Питер Грин. Ему было 73 года.

Музыкант Питер Аллен Гринбаум родился 29 октября 1946 года в Лондоне. Впервые взял в руки гитару в десять лет.

В 1966 его пригласили в Bluesbreakers вместо ушедшего Эрика Клэптона. С того времени он и начал свою карьеру музыканта именно в группе Peter B’s Looners.

Потом Питер Грин основал группу Fleetwood Mac вместе с Миком Флитвудом еще в 1967 году. Вместе они создали такие хиты, как:

Albatross,

Black Magic Woman,

Oh Well.

Сообщается, что в 1970 году музыкант ушел из группы в результате проблем с наркотиками и психикой. Медиками ему была диагностирована шизофрения, и он провел несколько лет в больнице.

Как сообщается в СМИ с ссылкой на семью известного музыканта, он скончался в субботу, 25 июля, во время сна.

Напомним, в возрасте 104 лет умерла известная актриса из фильма "Унесенные ветром", а также двукратная обладательница Оскара Оливия де Гавиланд.