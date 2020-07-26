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Певец Род Стюарт раскрыл секрет написания хитов

Певец Род Стюарт раскрыл секрет написания хитов
Обновлено 20:43 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Отметим, что обладатель премий Grammy и Brit Award Род Стюарт продал более 250 миллионов пластинок по всему миру с момента своего первого хита Maggie May 1971 года.

Певец и автор песен коллективов The Jeff Beck Group и The Faces Род Стюарт рассказал, что творческое вдохновение посещает его именно тогда, когда он остается наедине и навеселе.

Напомним, когда он только начинал выступать фронтменом The Faces, его часто запирали в гостиничных номерах с большим количеством выпивки.

"Они обычно запирали меня с бутылкой вина, брали ключ и говорили "закончи это в ближайшие четыре или пять часов". Это сработает. Я слышал, как они смеялись в коридоре гостиницы "Холидей Инн", мол да, посмотрите на Стюарта, он там пытается закончить текст песни", – признался артист изданию The Mirror.

Но в тоже время британский певец, чьи хиты включают в себя песни "Tonight's The Night" и "The First Cut Is the Deepest", беспокоился, что его тексты могут быть банальными.

"Это самое худшее чувство, когда ты думаешь, что пишешь абсолютную чушь", –сказал он.

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"У тебя это либо есть, либо нет. Это либо у тебя в крови, либо это естественное чувство музыки. Мне всегда нравилось слушать музыку. Теперь я, конечно, обрел гораздо больше уверенности. Это самые счастливые дни в моей жизни", – рассказывал Стюарт на радио BBC Arts.

Из-за пандемии коронавируса Род Стюарт отказался от летнего турне по США, к которому музыкант надеется вернуться в следующем году. Перед этим он подписал коллективное письмо британских музыкантов к правительству с требованием поддержать индустрию в период пандемии COVID-19.

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Все по теме:

Песни, Род Стюарт, Секрет написания песен, The Jeff Beck Group, The Faces.

Автор:

Телеграф
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