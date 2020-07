Певец Род Стюарт раскрыл секрет написания хитов

Отметим, что обладатель премий Grammy и Brit Award Род Стюарт продал более 250 миллионов пластинок по всему миру с момента своего первого хита Maggie May 1971 года.

Певец и автор песен коллективов The Jeff Beck Group и The Faces Род Стюарт рассказал, что творческое вдохновение посещает его именно тогда, когда он остается наедине и навеселе.

Напомним, когда он только начинал выступать фронтменом The Faces, его часто запирали в гостиничных номерах с большим количеством выпивки.

"Они обычно запирали меня с бутылкой вина, брали ключ и говорили "закончи это в ближайшие четыре или пять часов". Это сработает. Я слышал, как они смеялись в коридоре гостиницы "Холидей Инн", мол да, посмотрите на Стюарта, он там пытается закончить текст песни", – признался артист изданию The Mirror.

Но в тоже время британский певец, чьи хиты включают в себя песни "Tonight's The Night" и "The First Cut Is the Deepest", беспокоился, что его тексты могут быть банальными.

"Это самое худшее чувство, когда ты думаешь, что пишешь абсолютную чушь", –сказал он.

"У тебя это либо есть, либо нет. Это либо у тебя в крови, либо это естественное чувство музыки. Мне всегда нравилось слушать музыку. Теперь я, конечно, обрел гораздо больше уверенности. Это самые счастливые дни в моей жизни", – рассказывал Стюарт на радио BBC Arts.

Из-за пандемии коронавируса Род Стюарт отказался от летнего турне по США, к которому музыкант надеется вернуться в следующем году. Перед этим он подписал коллективное письмо британских музыкантов к правительству с требованием поддержать индустрию в период пандемии COVID-19.