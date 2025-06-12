Был секс-символом для миллионов женщин: звезда "Три метра над уровнем неба" заметно постарел (фото)

Сейчас актеру 39 лет

Марио Касас – испанский актер, чья харизма, красота и талант покорили не только Испанию, но и весь мир. От звезды фильмов "для подростков" до обладателя престижных кинопремий — он получил известность благодаря роли язычника Аче в "Три метра над уровнем", после чего имел тысячи фанаток.

Однако его путь начался в далеком 2005 году с эпизодических ролей. Позже он стал секс-символом и "мечтой" многих женщин по всему миру. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит сейчас секс-символ Марио Касас по случаю его 39-летия 12 июня.

Что известно о Марио Касасе

Дебютировал в кино Марио в фильме Антонио Бандераса "Летний дождь". В этом же году он снялся в сериале SMS. Впоследствии Касас появился еще в нескольких фильмах — "Утечка мозгов", "Секс, вечеринки и ложь".

В декабре 2010 года вышел фильм "Три метра над уровнем неба", где Касас сыграл одну из главных ролей. Именно роль Аче принесла ему первый серьезный приз – Premio ACE для лучшего начинающего, но также был номинирован на Premios Fotogramas de Plata.

Кстати, с главной героиней, которая сыграла Баби, Марио был в отношениях в реальной жизни. Они продолжались 4 года, и дело шло до свадьбы. Но в 2014 пара заявила о разрыве.

Еще большую волну популярности Кассасу принесли сериалы Los hombres de Paco и El Barco. Также он снимался в мистических лентах The Invisible Guest и The Paramedic.

Марио Касас сейчас

Сейчас актер продолжает свою деятельность. Из последних его проектов — фильм "Побег". Марио сыграл убегающего от общества, которое его контролирует. В 2025 году вышел фильм "Away". Касас предстал в нем в роли героя, ищущего новый смысл жизни.

Фото: Getty Images

Также Марио стал заниматься режиссурой. Живёт он на две страны – Испанию и США. Касас является послом бренда духов Антонио Бандераса.

Фото: Getty Images

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