Був секс-символом для мільйонів жінок: зірка "Три метри над рівнем неба" помітно постарів (фото)

Зараз акторові 39 років

Маріо Касас — іспанський актор, чия харизма, краса і талант підкорили не лише Іспанію, а й весь світ. Від зірки фільмів "для підлітків" до володаря престижних кінопремій — він здобув популярність завдяки ролі поганця Аче у "Три метри над рівнем", після чого мав тисячі фанаток.

Проте його шлях почався у далекому 2005 році з епізодичних ролей. Згодом він став секс-символом і "мрією" багатьох жінок по всьому світу. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає секс-символ Маріо Касас з нагоди його 39-річчя 12 червня.

Що відомо про Маріо Касаса

Дебютував у кіно Маріо у фільмі Антоніо Бандераса "Літній дощ". В тому ж році він знявся у серіалі SMS. Згодом Касас з’явився ще в кількох фільмах — "Витік мізків", "Секс, вечірки і брехня".

У грудні 2010 вийшов фільм "Три метри над рівнем неба", де Касас зіграв одну з головних ролей. Саме роль Аче принесла йому перший серйозний приз — Premio ACE для найкращого початківця, а також був номінований на Premios Fotogramas de Plata.

До речі, з головною героїнею, яка зіграла Бабі, Маріо був у стосунках у реальному житті. Вони тривали 4 роки і справа йшла до весілля. Однак у 2014-му пара оголосила про розрив.

Ще більшу хвилю популярності Касасу принесли серіали Los hombres de Paco і El Barco. Також він знімався у містичних стрічках "The Invisible Guest" і "The Paramedic".

Маріо Касас зараз

Зараз актор продовжує свою діяльність. З останніх його проєктів — фільм "Втеча". Маріо зіграв чоловіка, який втікає від суспільства, яке його контролює. У 2025 році вийшов фільм "Away". Касас постав у ньому в ролі героя, який шукає новий сенс життя.

Фото: Getty Images

Також Маріо став займатися режисурою. Живе він на дві країни — Іспанію та США. Касас є амбасадором бренду парфумів Антоніо Бандераса.

Фото: Getty Images

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