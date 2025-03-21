Був заручником роспропаганди, але змінив позицію: що говорить про війну зірка серіалу "Леся+Рома" Лалєнков і де зараз

Актор був зіркою як українських, так і російських серіалів

Багато акторів, як Андрій Біланов, народилися і виросли в Україні, але перейшли на бік ворога і продовжують заробляти в Російській Федерації. Проте Дмитро Лалєнков, який прославився завдяки серіалу "Леся+Рома", попри те, що був заручником російської пропаганди, зміг відрізнити правду та стати "абсолютним українцем".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що Дмитро Лалєнков говорить про війну та куди зник. Ми дізналися деякі факти про знаменитого актора.

ДмитроЛалєнков – чим він відомий

Актор народився у 1966 році у Кадіївці (Стаханов) Луганської області у музикальній родині. У дитинстві Дмитро серйозно займався боксом і навіть був чемпіоном УРСР та СРСР. Але після школи вирушив до музичного училища імені Глієра, але класичному вокалу Лалєнков навчався недовго.

Дмитро Лалєнков у дитинстві захоплювався боксом

Під час служби він познайомився із сином актриси Ади Роговцевої, яка розглянула в ньому талант та підготувала для вступу до театрального інституту. І Лалєнков став студентом Київського державного інституту театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого, після закінчення якого 14 років працював у театрі російської драми ім. Лесі України.

Дмитро Лалєнков 14 років працював у театрі

Дмитро переграв багато ролей та навіть отримав нагороду "Київська пектораль". Почав активно зніматися у фільмах, причому не лише в українських та російських, а й кінострічках Австрії та Франції.

Дмитро Лалєнков

Велику популярність Дмитру приніс серіал "Леся+Рома", де він разом з Ірмою Вітовською зіграв головні ролі. Загалом за кар’єру Дмитро зіграв у більш ніж 50 фільмах та серіалах, щоправда, після завершення проєкту "Леся+Рома" у 2008-му буквально зник з телеекранів.

Дмитро Лалєнков став популярним завдяки серіалу "Леся+Рома"

Де Дмитро Лалєнков зараз і що говорить про війну

З 2014 року, коли розпочалася війна на Донбасі, актор Дмитро Лалєнков почав відмовлятися від пропозицій російських режисерів. У соціальних мережах він писав, що "війна нині нікому не потрібна", але потім видалив цю публікацію і став підтримувати Україну.

Дмитро Лалєнков підтримує Україну

"Я впевнений, що мої дружні та робочі зв’язки миттєво відновилися б, якби сталося потепління між країнами. Зараз я, на жаль, зі зрозумілих причин повинен відмовлятися від пропозицій. Тому що у нас суспільство таке скуйовджене все і постійно шукає ворогів, і ніяк не знайде, кого б з’їсти ", — говорив актор в одному з інтерв'ю.

Але при цьому актор виступав проти заборони російських церков та порівнював це з часами СРСР.

Дмитро Лалєнков раніше був заручником роспропаганди

Його колега Ірма Вітовська розповідала, що Дмитро ніколи не був українофобом, просто раніше був заручником російських наративів, але на початку війни зайняв позицію України.

"Він безпечний з погляду з його ще не відкриттям сторінки історії церкви. Решта — він відкрив. Я знаю, яким Діма був на початку. Він мови не знав, для нього історія України, — це було… Він був заручником усіх наративів Росії. Він решту сам пройшов, він став на нашу позицію ", — наголосила актриса.

Дмитро Лалєнков критикує путінський режим

На початку повномасштабної війни зірка серіалу "Леся+Рома" критикувала російських знаменитостей, які підтримали путінський режим і хвалили тих, хто не побоявся все кинути й виїхати з країни-агресора.

Лалєнков говорив, що росіяни зомбовані пропагандою і називав їх "тваринами". Актор допомагав евакуювати мешканців України з прифронтових міст на Донбасі та підтримувати українську армію у своїх соціальних мережах.

Дмитро показує наслідки російських обстрілів та емоційно реагує на атаки по Донбасу, адже це батьківщина актора.

"Кожна тварина, що ступила на нашу землю, кожен нелюд, з посмішкою, який випустив снаряд по нашій батьківщині… Дочекається свого страшного, неймовірного кінця …. І зникне з моторошним криком страху і болю", — писав Лалєнков.

Реакція Дмитра Лалєнкова на обстріли Донбасу

Влітку 2022 року артист з’явився у Києві, і судячи з усього, продовжує жити в столиці України. Періодично він робить публікації у соціальних мережах на церковну чи політичну тематику. Також актор іноді показує особисті фотографії.

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну зірка "Маски-шоу" Делієв і куди він зник. Актор осоромився через українську мову та Крим.