Оскандалився через українську мову та Крим: що говорить про війну зірка "Маски-шоу" Делієв і куди він зник

Популярний актор та музикант раніше заробив репутацію українофоба

У 90-х році гумористичний телесеріал "Маски-шоу" був на піку популярності в Україні, і завдяки йому багато акторів набули широкої популярності. Серед них Наталія Бузько та Георгій Делієв, який став не лише зіркою проєкту, а і його режисером.

"Телеграф" вирішив дізнатися, де зараз перебуває український актор та чим займається. Ми дізналися, що він говорив про війну і в яких скандалах був замішаний.

Георгій Делієв — що про нього відомо

Актор та художній керівник комік-трупи "Маски" Георгій Делієв народився 1960 року в Херсоні, але дитинство провів у Новій Каховці. А ось вищу освіту та перші кроки у кар’єрі починав в Одесі.

У 1984 році Делієва прийняли в ансамбль пантоміми та клоунади "Маски" при Одеській філармонії й він став справжньою зіркою цього гумористичного проєкту. Щобільше, Георгій знявся у понад 30 фільмах.

Георгій Делієв був зіркою "Маски-шоу"

Репутація українофобу та підтримка анексії Криму

У 2006 році Георгія Делієва звинуватили в українофобії, оскільки він випустив сатиричний кліп під назвою "Рідна мова", де висміяв українську мову, натякнувши на "насильницьку" українізацію у суспільстві. У кліпі гуморист висміяв і колишнього президента Віктора Ющенка, хоча за його правління Делієв отримав звання "Народний артист".

Потрапивши у скандал, Георгій намагався прояснити ситуацію, зазначивши, що відео було чернеткою і було присвячене розколу суспільства через мовне питання. Але у 2011 році зірку "Маски-шоу" внесли до топ-10 українофобів за версією журналу "Український тиждень".

Георгій Делієв неодноразово потрапляв у скандали

Але на цьому скандали за участю актора не закінчилися. У 2014 році, коли Росія анексувала Крим, Делієв в одному з інтерв’ю фактично легітимізував псевдореферендум. За його словами, багато людей проголосували "за" приєднання до Росії. Але пізніше гуморист заявив, що Крим просто "мирно віддали" за гроші й що він був проти цього.

Георгій Делієв підтримав анексію Криму та неоднозачно говорить про війну

На додаток, зірка "Маски-шоу" вважає, що у розвалі України та Росії зацікавлений "бездуховний" Захід і що саме він провокує "конфлікт" між країнами. Артист, який виріс і побудував кар’єру в Україні, сказав, що нашу державу не можна розглядати як самостійну, а війну назвав справою рук політиків та "сірих кардиналів".

Георгій Делієв поїхав із сім’єю до Парижа

Де зараз Георгій Делієв і що говорить про війну

Наприкінці лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Георгій Делієв забрав сім’ю та переїхав жити до Франції. На той момент йому було 62 роки, тож він зміг законно виїхати за кордон.

Георгій Делієв не називає Росію агресором

Український артист мовчить про війну, на своїй сторінці у Facebook на початку війни він публікував зображення ікон та молитви, закликаючи до миру. Але Делієв не називав Росію агресором і не ділився відеороликами, де показані воєнні злочини окупантів.

Георгій Делієв мовчить у соцмережах про війну

Зірка "Маски-шоу" мовчить про атаки росіян на Одесу, хоча навесні 2022 року відвідав місто, а в лютому 2025 року виступив разом зі своєю дочкою Яною на сцені театру "Будинок клоунів" зі своєю виставою One Full Show.

Георгій Делієв нещодавно виступив в Одесі

Після виступу в Одесі Делієв одразу повернувся до Парижа. Саме там він продовжує займатись розвитком творчої кар’єри. На своїй сторінці в Instagram гуморист ділиться моментами свого життя та публікує афіші своїх виступів.

Георгій Делієв займається творчістю у Парижі

"Телеграф" писав раніше, як змінився актор Біланов і що говорить про війну. Він не згадує про рідний Нікополь і втрачає популярність у Росії.