Оскандалился из-за украинского языка и Крыма: что говорит о войне звезда "Маски-шоу" Делиев и куда он пропал

Популярный актер и музыкант ранее заработал репутацию украинофоба

В 90-х году юмористический телесериал "Маски-шоу" был на пике популярности в Украине, и благодаря ему многие актеры приобрели всеобщую популярность. Среди них Наталья Бузько и Георгий Делиев, который стал не только звездой проекта, но и его режиссером.

"Телеграф" решил узнать, где сейчас находится украинский актер и чем занимается. Мы узнали, что он говорил о войне и в каких скандалах был замешан.

Георгий Делиев — что о нем известно

Актер и художественный руководитель комик-труппы "Маски" Георгий Делиев родился в 1960 году в Херсоне, но детство провел в Новой Каховке. А вот высшее образование и первые шаги в карьере начинал в Одессе.

В 1984 году Делиева приняли в ансамбль пантомимы и клоунады "Маски" при Одесской филармонии и он стал настоящей звездой этого юмористического проекта. Более того, Георгий снялся в более 30 фильмах.

Георгий Делиев был звездой "Маски-шоу"

Репутация украинофоба и поддержка аннексии Крыма

В 2006 году Георгия Делиева обвинили в украинофобии, поскольку он выпустил сатирический клип под названием "Рідна мова", где высмеял украинский язык, намекнув на "насильственную" украинизацию в обществе. В клипе юморист высмеял и бывшего президента Виктора Ющенко, хотя при его правлении Делиев получил звание "Народный артист".

Попав в скандал, Георгий пытался объясниться за свою работу, отметив, что видео было черновиком и было посвящено расколу общества из-за языкового вопроса. Но в 2011 году звезду "Маски-шоу" внесли в топ-10 украинофобов по версии журнала "Украинская неделя".

Георгий Делиев неоднократно попадал в скандалы

Но на этом скандалы с участием актера не закончились. В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, Делиев в одном из интервью фактически легитимизировал псевдореферендум. По его словам, многие люди проголосовали "за" присоединение к России. Но позже юморист заявил, что Крым попросту "мирно отдали" за деньги и что он был против этого.

Георгий Делиев поддержал аннексию Крыма и неоднозачно говорит о войне

Более того, звезда "Маски-шоу"считал, что в развале Украины и России заинтересован "буздуховный" Запад и что именно он провоцирует "конфликт" между странами. Артист, который вырос и построил карьеру в Украине, сказал, что наше государство нельзя рассматривать как самостоятельное, а войну назвал делом рук политиков и "серых кардиналов".

Георгий Делиев уехал с семьей в Париж

Где сейчас Георгий Делиев и что говорит о войне

В конце февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Георгий Делиев забрал семью и переехал жить во Францию. На тот момент ему было 62 года, поэтому он смог законно выехать за границу.

Георгий Делиев не называет Россию агрессором

Украинский артист молчит о войне, на своей странице в Facebook в начале войны он публиковал изображения икон и молитвы, призывая к миру. Но Делиев не стал называть Россию агрессором и не делился видеороликами, где показаны военные преступления оккупантов.

Георгий Делиев молчит в соцсетях о войне

Звезда "Маски-шоу" молчит об атаках россиян на Одессу, хотя весной 2022 года посетил город, а в феврале 2025 года выступил вместе со своей дочерью Яной на сцене театра "Дом клоунов" со своим спектаклем One Full Show.

Георгий Делиев недавно выступил в Одессе

После выступления в Одессе Делиев сразу вернулся в Париж. Именно там он продолжает заниматься развитием творческой карьеры. На своей странице в Instagram юморист делится моментами своей жизни и публикует афиши своих выступлений.

Георгий Делиев занимается творчестью в Париже

"Телеграф" писал ранее, как изменился актер Биланов и что говорит о войне. Он не вспоминает о родном Никополе и теряет популярность в России.