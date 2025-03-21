Был заложником роспропаганды, но изменил позицию: что говорит о войне звезда сериала "Леся+Рома" Лаленков и где сейчас

Актер был звездой как украинских, так и российских сериалов

Многие актеры, как Андрей Биланов, родились и выросли в Украине, но перешли на сторону врага и продолжают зарабатывать в Российской Федерации. Однако Дмитрий Лаленков, прославившийся благодаря сериалу "Леся+Рома", несмотря на то, что был заложником российской пропаганды, смог отличить правду и стать "абсолютным украинцем".

"Телеграф" решил выяснить, что Дмитрий Лаленков говорит о войне и куда пропал. Мы узнали некоторые факты о знаменитом актере.

Дмитрий Лаленков — чем известен

Актер родился в 1966 году в Кадиевке (Стаханов) Луганской области в музыкальной семье. В детстве Дмитрий серьезно занимался боксом и даже был чемпионом УССР и СССР. Но после школы отправился в музыкальном училище имени Глиэра, но классическому вокалу Лаленков учился недолго.

Дмитрий Лаленков в детстве увлекался боксом

Во время службы он познакомился с сыном актрисы Ады Роговцевой, которая разглядела в нем талант и подготовила для поступления в театральный институт. И Лаленков стал студентом Киевского государственного института театрального искусства им. Карпенко-Карого, после окончания которого 14 лет работал в театре русской драмы им. Леси Украины.

Дмитрий Лаленков 14 лет работал в театре

Дмитрий переиграл много ролей и даже получил награду "Киевская пектораль". Начал активно сниматься в фильмах, при чем не только в украинских и российских, но и кинолентах Австрии и Франции.

Дмитрий Лаленков

Большую популярность Дмитрию принес сериал "Леся+Рома", где он вместе с Ирмой Витовской сыграл главные роли. Всего за карьеру Дмитрий сыграл в более чем 50 фильмах и сериалах, правда после завершения проекта "Леся+Рома" в 2008 буквально пропал с телеэкранов.

Дмитрий Лаленков стал популярным благодаря сериалу "Леся+Рома"

Где Дмитрий Лаленков сейчас и что говорит о войне

С 2014 года, когда началась война на Донбассе, актер Дмитрий Лаленков стал отказываться от предложений росссийских режиссеров. В социальных сетях он писал, что "война сейчас никому не нужна", но потом удалил эту публикацию и стал поддерживать Украину.

Дмитрий Лаленков поддерживает Украину

"Я уверен, что мои дружеские и рабочие связи мгновенно возобновились бы, если бы произошло потепление между странами. Сейчас я, к сожалению, по понятным причинам должен отказываться от предложений. Потому что у нас общество такое взъерошенное все и постоянно ищет врагов, и никак не найдет, кого бы съесть", – говорил артист в одном из интервью.

Но при этом актер выступал против запрета русских церквей и сравнивал это с временами СССР.

Дмитрий Лаленков раньше был заложником роспропаганды

Его коллега Ирма Витовская рассказывала, что Дмитрий никогда не был украинофобом, просто раньше был заложником российских нарративов, но в начале войны занял позицию Украины.

"Он безопасен с точки зрения с его еще не открытием страницы истории церкви. Остальное – он открыл. Я знаю, каким Дима был в начале. Он языка не знал, для него история Украины, – это было … Он был заложником всех нарративов России. Он остальное сам прошел, он стал на нашу позицию", — подчеркнула актриса.

Дмитрий Лаленков критикует путинский режим

В начале полномасштабной войны звезда сериала "Леся+Рома" критиковал российских знаменитостей, которые поддержали путинский режим и хвалил тех, кто не побоялся все бросить и выехать из страны-агрессора.

Лаленков говорил, что россияне зомбированы пропагандой и называл их "животными". Актер помогал эвакуировать жителей Украины с прифронтовых городов на Донбассе и поддерживать украинскую армию в своих социальных сетях.

Дмитрий показывает последствия российских обстрелов и эмоционально реагирует на атаки по Донбассу, который является родиной актера.

"Каждое животное, ступившее на нашу землю, каждый изверг, с улыбкой выпустил снаряд по нашей страдающей родине… Дождется своего страшного, невероятного конца…. И исчезнет с жутким криком страха и боли!", — писал Лаленков.

Реакция Дмитрия Лаленкова на обстрелы Донбасса

Летом 2022 года артист показался в Киеве, и судя по всему, продолжает жить в столице Украины. Периодически он делает публикации в социальных сетях на церковную или политическую тематику. Также актер иногда показывает личные фотографии.

"Телеграф" писал ранее, что говорит о войне звезда "Маски-шоу" Делиев и куда он пропал. Актер оскандалился из-за украинского языка и Крыма.