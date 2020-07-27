Певица Надя Дорофеева поразила фанатов яркими фото

Певица Надя Дорофеева давно стала для своих поклонников иконой стиля, ее луками восхищаются и компируют.
Знаменитость любит менять образы, обожает нестандартные вещи. Так, на новых опубликованных кадрах она позирует возле огромной разрисованной машины багги.
Именно такое яркое авто крупных габаритов впечатлило артистку и стало отличным фоном для тематической фотосессии. На фото Надя предстала в мини платье с яркими принтами. Такой наряд явно отметил стройные ножки звезды.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фанатам понравился образ Нади. Они написали артистке массу комплиментов в комментариях.
Напомним, победительница 10 сезона проекта "Холостяк" стала одной из самых сексуальных участниц за всю историю шоу. Даша Ульянова снялась в жаркой фотосессии в кожаном комбинезоне.