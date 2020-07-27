Юлия Санина показала эффектное фото на фоне заката

Солистка "The Hardkiss" опубликовала очаровательные кадры, что в очередной раз демонстрирующей ее космическую красоту.
Фолловеры обожают фото Юлии Саниной, ведь от нее просто невозможно отвести глаз.Так, на своей странице в Инстаграм Юлия разместила снимок, где она запечатлена на фоне заката в элегантном черном платье.
Определенно закат люблю больше, чем рассвет, - написала под снимками знаменитость.
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Отметим, что макияж и стиль принадлежат Славе Чайке. Выразительные глаза, яркая фиолетовая помада, черное мини-платье с оригинальным дизайном.
Напомним, жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась в своем Instagram новым ярким снимком.