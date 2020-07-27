Юлия Санина показала эффектное фото на фоне заката

Украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась со своими фанами новыми снимками на фоне заката.

Солистка "The Hardkiss" опубликовала очаровательные кадры, что в очередной раз демонстрирующей ее космическую красоту.

Фолловеры обожают фото Юлии Саниной, ведь от нее просто невозможно отвести глаз.Так, на своей странице в Инстаграм Юлия разместила снимок, где она запечатлена на фоне заката в элегантном черном платье.

Определенно закат люблю больше, чем рассвет, - написала под снимками знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss) 27 Июл 2020 в 1:44 PDT

Отметим, что макияж и стиль принадлежат Славе Чайке. Выразительные глаза, яркая фиолетовая помада, черное мини-платье с оригинальным дизайном.

Напомним, жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась в своем Instagram новым ярким снимком.