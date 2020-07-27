В Японии умер известный дизайнер Кансай Ямамото. Сообщается, что модельера не стало из-за лейкоза.
Отмечается, что известный дизайнер умер еще в прошлый четверг, 23 июля.
Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на его дочь Мирай Ямамото, которая в понедельник, 27 июля, сообщила о трагической новости.
"Известный на международной арене японский дизайнер Кансай Ямамото умер на прошлой неделе от лейкемии. Ему было 76 лет", - говорится в сообщении.
Дочь знаменитости также добавила, что не собирается оставит дело папы. Она все-таки будет продолжать поддерживать его наследство и работу в Kansai Super Studio.
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Кансай Ямамото был госпитализирован в феврале 2020 года с острым миелобластным лейкозом и с тех пор он уже не покидал больницу.
Также стоит отметить, что Ямамото родился в 1944 году в городе Иокогама. Расцвет его карьеры в качестве модельера пришелся на 70-е и 80-е годы XX века.
Как сообщалось ранее, в возрасте 104 лет умерла известная актриса из фильма "Унесенные ветром", а также двукратная обладательница Оскара Оливия де Гавиланд.