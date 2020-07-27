Известный японский дизайнер Кансай Ямамото скончался в возрасте 76 лет.

В Японии умер известный дизайнер Кансай Ямамото. Сообщается, что модельера не стало из-за лейкоза.

Отмечается, что известный дизайнер умер еще в прошлый четверг, 23 июля.

Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на его дочь Мирай Ямамото, которая в понедельник, 27 июля, сообщила о трагической новости.

"Известный на международной арене японский дизайнер Кансай Ямамото умер на прошлой неделе от лейкемии. Ему было 76 лет", - говорится в сообщении.

Дочь знаменитости также добавила, что не собирается оставит дело папы. Она все-таки будет продолжать поддерживать его наследство и работу в Kansai Super Studio.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kansai Yamamoto (@kansai_yamamoto_official) 5 Авг 2019 в 1:41 PDT

Кансай Ямамото был госпитализирован в феврале 2020 года с острым миелобластным лейкозом и с тех пор он уже не покидал больницу.

Также стоит отметить, что Ямамото родился в 1944 году в городе Иокогама. Расцвет его карьеры в качестве модельера пришелся на 70-е и 80-е годы XX века.

Как сообщалось ранее, в возрасте 104 лет умерла известная актриса из фильма "Унесенные ветром", а также двукратная обладательница Оскара Оливия де Гавиланд.