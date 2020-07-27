Даша Ульянова рассказала, почему увеличила губы (Фото)

После завершения шоу "Холостяк" 10 сезон на Дашу Ульянову свалилась бешеная популярность.
В тоже время если одни восхищаются девушкой, то другие критикуют ее за искусственность. Победительница проекта все-таки решила показать, какой она была до увеличения губ.
На личной странице в инстаграме Даша Ульянова призналась, что с самого детства борется с комплексами.
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Отметим, что она не была удовлетворена естественной красотой с самого детства.
Дома нашла эти милые фотографии с детства. Но это сейчас они мне кажутся милыми. А раньше были комплексы, неуверенность, – написала Даша Ульянова.
Даша подметила, что почти научилась любить себя и умеет прощать комплексы и обиды: "Я считаю, что очень здорово, когда с годами мы начинаем бороться с тем, что нам в себе не нравится, менять свой кругозор, внутренний мир и даже внешний, если от этого зависит наше душевное благополучие".
Напомним, солистка "The Hardkiss" опубликовала очаровательные кадры, что в очередной раз демонстрирующей ее космическую красоту.