Даша Ульянова рассказала, почему увеличила губы (Фото)

Фанаты девушки заметили, что Даша существенно увеличила губы, что, по мнению фолловеров, только испортило ее внешность.

После завершения шоу "Холостяк" 10 сезон на Дашу Ульянову свалилась бешеная популярность.

В тоже время если одни восхищаются девушкой, то другие критикуют ее за искусственность. Победительница проекта все-таки решила показать, какой она была до увеличения губ.

На личной странице в инстаграме Даша Ульянова призналась, что с самого детства борется с комплексами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa) 15 Авг 2018 в 1:10 PDT

Отметим, что она не была удовлетворена естественной красотой с самого детства.

Дома нашла эти милые фотографии с детства. Но это сейчас они мне кажутся милыми. А раньше были комплексы, неуверенность, – написала Даша Ульянова.

Даша подметила, что почти научилась любить себя и умеет прощать комплексы и обиды: "Я считаю, что очень здорово, когда с годами мы начинаем бороться с тем, что нам в себе не нравится, менять свой кругозор, внутренний мир и даже внешний, если от этого зависит наше душевное благополучие".

Напомним, солистка "The Hardkiss" опубликовала очаровательные кадры, что в очередной раз демонстрирующей ее космическую красоту.