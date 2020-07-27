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Даша Ульянова рассказала, почему увеличила губы (Фото)

Даша Ульянова рассказала, почему увеличила губы (Фото)
Обновлено 20:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Фанаты девушки заметили, что Даша существенно увеличила губы, что, по мнению фолловеров, только испортило ее внешность.

После завершения шоу "Холостяк" 10 сезон на Дашу Ульянову свалилась бешеная популярность.

В тоже время если одни восхищаются девушкой, то другие критикуют ее за искусственность. Победительница проекта все-таки решила показать, какой она была до увеличения губ.

На личной странице в инстаграме Даша Ульянова призналась, что с самого детства борется с комплексами. 

 
 
 
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Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

Отметим, что она не была удовлетворена естественной красотой с самого детства. 

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Дома нашла эти милые фотографии с детства. Но это сейчас они мне кажутся милыми. А раньше были комплексы, неуверенность, – написала Даша Ульянова.

Даша подметила, что почти научилась любить себя и умеет прощать комплексы и обиды: "Я считаю, что очень здорово, когда с годами мы начинаем бороться с тем, что нам в себе не нравится, менять свой кругозор, внутренний мир и даже внешний, если от этого зависит наше душевное благополучие".

Напомним, солистка "The Hardkiss" опубликовала очаровательные кадры, что в очередной раз демонстрирующей ее космическую красоту.

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Все по теме:

Пластика, Победительница Холостяка, Даша Ульянова.

Автор:

Телеграф
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