"Белая гвардия": лидер "Ляписа" показал свою большую семью (Фото)

Основатель групп "Ляпис-98" и "Brutto" устроил семейную фотосессию с новорожденным сыном Мироном.

Популярный беларуский певец Сергей Михалок часто делится снимками своей семьи в сети. Вчера самые родные люди лидера группы "Ляпис-98" провели семейную фотосессию.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Свою "команду" Михалок нежно назвал "Белая гвардия".

В фотосессии поучаствовал и новорожденный сын певца Мирон, которому на момент съемки было всего 9 дней.

"Первая семейная фотосессия Мирона Михалка прошла весело и мирно", - написал артист под постом.

Как известно, 18 июля в семье 48-летнего лидера рок-групп "Ляпис-98" и "Brutto" случилось радостное событие. 43-летняя жена Сергея Михалока Светлана Зеленкова родила ему четвертого ребенка.