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"Белая гвардия": лидер "Ляписа" показал свою большую семью (Фото)

"Белая гвардия": лидер "Ляписа" показал свою большую семью (Фото)
Обновлено 14:05 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Основатель групп "Ляпис-98" и "Brutto" устроил семейную фотосессию с новорожденным сыном Мироном.

Популярный беларуский певец Сергей Михалок часто делится снимками своей семьи в сети. Вчера самые родные люди лидера группы "Ляпис-98" провели семейную фотосессию.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Свою "команду" Михалок нежно назвал "Белая гвардия".

 
 
 
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Белая гвардия. Собрались почти все. Пашка на сборах BRUTTO NOSTRA. Первая семейная фотосессия Мирона Михалка прошла весело и мирно! Ура⠀ #федормихалок #макармихалок #миронмихалок #зеля #светланазеленковская #михалок #сергеймихалок #mikhalok #mikhalokofficial #sergeymikhalok #ляпис98 #lyapis98 #lyapiscrew #l98 #ляпис #ляпиструбецкой #трубецкой #brutto #bruttonostra #брутто #drezden #drezden72 #drezdenband #минск #minsk #киев #kyiv #артист #музыкант #семья

Допис, поширений Сергей Михалок (@sergey.mikhalok)

В фотосессии поучаствовал и новорожденный сын певца Мирон, которому на момент съемки было всего 9 дней.

"Первая семейная фотосессия Мирона Михалка прошла весело и мирно", - написал артист под постом.

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Как известно, 18 июля в семье 48-летнего лидера рок-групп  "Ляпис-98" и "Brutto" случилось радостное событие. 43-летняя жена Сергея Михалока Светлана Зеленкова родила ему четвертого ребенка.

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Певец, Сергей Михалок, Ляпис.

Автор:

Телеграф
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