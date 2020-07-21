Фронтмен "Ляписа" Сергей Михалок снова стал отцом

В семье 48-летнего лидера рок-групп "Ляпис-98" и "Brutto" случилось радостное событие. 43-летняя жена Сергея Михалока Светлана Зеленкова родила ему четвертого ребенка.
Об этом супруга артиста рассказала в своем Instagram-аккаунте.
"18.07.2020 в 12-12 пришел Новый человек в этот мир - МИРОН ! Мирон Сергеевич Михалок. Вес : 3380 Рост: 53. Пришёл легко!
Потому что, Мир Он!", - написала Светлана.
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Я как и этот подсвечник свечусь уже второй день. Вчера 18.07.2020 в 12-12 пришёл Новый человек в этот мир - МИРОН ! Мирон Сергеевич Михалок. Вес : 3380 Рост: 53. Пришёл легко! Потому что, Мир Он! Как и при каких обстоятельствах произошло сие чудное событие,я напишу попозже,потому как мне надо собраться с мыслями ,чтобы преподнести эту информацию, я и действующие лица до сих пор в шоке пока , но всё было очень интересно и удивительно! Я бы даже сказала,ошеломительно! Мир он такой : удивительный,поразительный,ошеломительный!!! Шарики в коробке были синие
Малыш Мирон - третий совместный ребенок Михалка и Зеленковой, которые поженились в Одессе в 2015 году после 7 лет отношений. Пара также воспитывает 7-летнего сына Макара и годовалого Федора. От предыдущих браков у музыканта есть 25-летний сын Павел, а у Светланы - 20-летняя дочь Ксения.
Сергей Михалок - советский и беларуский певец, поэт и автор песен, лидер панк-рок-группы Brutto. Один из основателей и лидер белорусской панк-рок-группы "Ляпис Трубецкой" (1989-2014).
Первая жена - Алеся Берулава, солистка рок-группы "Мантаня" (1999-2003) и синтипоп-группы "Merry Poppins" (2004-2008).
Напомним, недавно созданный проект Сергея Михалока - Drezden - представил футуристический клип на песню "Давида олень". В ролике есть параллельные миры и выдуманная реальность, инопланетяне и рисованные персонажи, а также отсылки к голливудским фильмам 60-х годов XX-века.