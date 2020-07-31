Телеведущая Маша Ефросинина покорила поклонников новым образом в "хищном" платье (Видео)

Маша поделилась видео, на котором она красиво дефилирует по гостиничному коридору.

Маша Ефросинина в повседневной жизни предпочитает удобные наряды в спортивном стиле. А вот что касается светских выходов и съемок она регулярно восхищает своим чувством стиля.

В настоящее время известная ведущая отправилась по работе в Одессу, где конечно же и похвасталась эффектным аутфитом. Новый видеоролик появился на личной страничке в Инстаграм.

На видео видно, что знаменитость предстала в воздушном черно-серебристом платье в пол с трендовым анималистичным принтом. Она непосредственно подчеркнула талию поясом и дополнила лук блестящими босоножками на шпильке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 29 Июл 2020 в 10:39 PDT

"Приезжать в Одессу по работе надо уметь", - прокомментировала ролик артистка.

Фанаты Маши Ефросининой остались в восторге и засыпали ее комплиментами.

Напомним, одна из самых популярных украинских певиц Тина Кароль поразила поклонников наповал. Тина спустилась в метро, где устроила концерт и исполнила свои самые популярные хиты.