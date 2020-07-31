Телеведущая Маша Ефросинина покорила поклонников новым образом в "хищном" платье (Видео)

Маша Ефросинина в повседневной жизни предпочитает удобные наряды в спортивном стиле. А вот что касается светских выходов и съемок она регулярно восхищает своим чувством стиля.
В настоящее время известная ведущая отправилась по работе в Одессу, где конечно же и похвасталась эффектным аутфитом. Новый видеоролик появился на личной страничке в Инстаграм.
На видео видно, что знаменитость предстала в воздушном черно-серебристом платье в пол с трендовым анималистичным принтом. Она непосредственно подчеркнула талию поясом и дополнила лук блестящими босоножками на шпильке.
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"Приезжать в Одессу по работе надо уметь", - прокомментировала ролик артистка.
Фанаты Маши Ефросининой остались в восторге и засыпали ее комплиментами.
Напомним, одна из самых популярных украинских певиц Тина Кароль поразила поклонников наповал. Тина спустилась в метро, где устроила концерт и исполнила свои самые популярные хиты.