Скачать
Пятница, 31.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия COVID-19: За сутки в мире погибли более 6 тыс человек
Пандемия COVID-19: За сутки в мире погибли более 6 тыс человек
Перемирие на Донбассе: оккупанты дважды нарушили тишину
Перемирие на Донбассе: оккупанты дважды нарушили тишину
На президента ФИФА завели уголовное дело
На президента ФИФА завели уголовное дело
31 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
31 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Телеведущая Маша Ефросинина покорила поклонников новым образом в "хищном" платье (Видео)

Телеведущая Маша Ефросинина покорила поклонников новым образом в "хищном" платье (Видео)
Обновлено 07:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Маша поделилась видео, на котором она красиво дефилирует по гостиничному коридору.

Маша Ефросинина в повседневной жизни предпочитает удобные наряды в спортивном стиле. А вот что касается светских выходов и съемок она регулярно восхищает своим чувством стиля.

В настоящее время известная ведущая отправилась по работе в Одессу, где конечно же и похвасталась эффектным аутфитом. Новый видеоролик появился на личной страничке в Инстаграм.

На видео видно, что знаменитость предстала в воздушном черно-серебристом платье в пол с трендовым анималистичным принтом. Она непосредственно подчеркнула талию поясом и дополнила лук блестящими босоножками на шпильке.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

"Приезжать в Одессу по работе надо уметь", - прокомментировала ролик артистка.

Свадебный бум: экс девушка принца Гарри тайно вышла замуж

Фанаты Маши Ефросининой остались в восторге и засыпали ее комплиментами.

Напомним, одна из самых популярных украинских певиц Тина Кароль поразила поклонников наповал. Тина спустилась в метро, где устроила концерт и исполнила свои самые популярные хиты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Образ, Маша Ефросинина, Телезвезда.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верховный суд обязал Владимира Арьева и канал "Прямой" извиниться перед Виктором Медведчуком
02 Юмориста хотят выдвинуть кандидатом в одесские мэры
03 Очередной "гумконвой" на Донбасс: Украина направила ноту протеста МИД РФ
04 Ваши главные аспекты личности - психологический тест
05 Луческу провел первую тренировку в Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В США ограничат поставки в Иран 22 видов металлов
В США ограничат поставки в Иран 22 видов металлов
На Львовщине в монастыре произошла вспышка коронавируса
На Львовщине в монастыре произошла вспышка коронавируса
Немчинов: О переписи населения можно говорить в начале 2022 года
Немчинов: О переписи населения можно говорить в начале 2022 года
Кинофестиваль в Торонто уже объявил свою программу
Кинофестиваль в Торонто уже объявил свою программу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь