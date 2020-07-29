Свадебный бум: экс девушка принца Гарри тайно вышла замуж

Бывшая подруга принца Гарри Крессида Бонас тайно обвенчалась со своим спутником Гарри Уэнтвортом-Стенли.

Новоиспеченная супружеская пара пока не подтвердила это информацию, но хорошей новостью поделился брат Крессиды - Джекоби. Он опубликовал в сториз lnstagram "подозрительное" видео.

"Мистер и миссис. Моя малышка скачет вместе с Гарри в счастливое будущее", — подписал он видео.

На видео новобрачные удаляются вдаль верхом на лошадях. Отметим, что Крессида в белом платье, а Гарри в костюме, что еще больше подтверждает теорию о свадьбе.

Вероятно, пара не хотела афишировать свою свадьбу, и выбрала тайное романтическое венчание.

О своей помолвке пара объявила еще летом прошлого года .

Ранее, вчера, 28 июля, о помолвке объявила младшая кузина принца Гарри леди Амелия Спенсер, племянница принцессы Дианы. А две недели назад и кузина принца по отцовской линии вышла замуж принцесса Беатрис.