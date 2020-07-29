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Свадебный бум: экс девушка принца Гарри тайно вышла замуж

Свадебный бум: экс девушка принца Гарри тайно вышла замуж
12:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Бывшая подруга принца Гарри Крессида Бонас тайно обвенчалась со своим спутником Гарри Уэнтвортом-Стенли.

Новоиспеченная супружеская пара пока не подтвердила это информацию, но хорошей новостью поделился брат Крессиды - Джекоби.  Он опубликовал в сториз lnstagram "подозрительное" видео.

"Мистер и миссис. Моя малышка скачет вместе с Гарри в счастливое будущее", — подписал он видео.

На видео новобрачные удаляются вдаль верхом на лошадях. Отметим, что Крессида в белом платье, а Гарри в костюме, что еще больше подтверждает теорию о свадьбе.

Скриншот видео

Вероятно, пара не хотела афишировать свою свадьбу, и выбрала тайное романтическое венчание. 

О своей помолвке пара объявила еще летом прошлого года .

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Ранее, вчера, 28 июля, о помолвке объявила младшая кузина принца Гарри леди Амелия Спенсер, племянница принцессы Дианы. А две недели назад и кузина принца по отцовской линии вышла замуж принцесса Беатрис.

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Все по теме:

Свадьба, Принц Гарри, Крессида Бонас.

Автор:

Телеграф
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