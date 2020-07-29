Свадебный бум: экс девушка принца Гарри тайно вышла замуж

Новоиспеченная супружеская пара пока не подтвердила это информацию, но хорошей новостью поделился брат Крессиды - Джекоби. Он опубликовал в сториз lnstagram "подозрительное" видео.
"Мистер и миссис. Моя малышка скачет вместе с Гарри в счастливое будущее", — подписал он видео.
На видео новобрачные удаляются вдаль верхом на лошадях. Отметим, что Крессида в белом платье, а Гарри в костюме, что еще больше подтверждает теорию о свадьбе.
Вероятно, пара не хотела афишировать свою свадьбу, и выбрала тайное романтическое венчание.
О своей помолвке пара объявила еще летом прошлого года .
Ранее, вчера, 28 июля, о помолвке объявила младшая кузина принца Гарри леди Амелия Спенсер, племянница принцессы Дианы. А две недели назад и кузина принца по отцовской линии вышла замуж принцесса Беатрис.