Скачать
Пятница, 31.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине третий день больше тысячи случаев коронавируса
В Украине третий день больше тысячи случаев коронавируса
Перемирие на Донбассе: оккупанты дважды нарушили тишину
Перемирие на Донбассе: оккупанты дважды нарушили тишину
В НБА возобновился сезон и уже есть драма (Видео)
В НБА возобновился сезон и уже есть драма (Видео)
Pixar анонсировала мультфильм "Лука"
Pixar анонсировала мультфильм "Лука"

Звезда сериала "Во все тяжкие" переболел коронавирусом (Видео)

Звезда сериала "Во все тяжкие" переболел коронавирусом (Видео)
Обновлено 10:17 Сегодня Телеграф
Американский актер Брайан Крэнстон сообщил, что победил коронавирусную инфекцию и пожертвовал свою плазму для других больных Covid-19.

64-летний актер, ставший исполнителем одной из главных ролей в сериале "Во все тяжкие", Брайан Крэнстон признался, что ему удалось вылечиться от коронавируса. Об этом он заявил на своей странице в Инстаграм.

Актер признался, что старался всегда следовать нормам санитарной безопасности, но все равно подхватил болезнь.

Крэнстон также рассказал о том, что считает себя "счастливчиком", ведь инфекция прошла у него с легкими симптомами. Среди них: стеснение в груди, головные боли, а также потеря вкуса и обоняния.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Bryan Cranston (@bryancranston) on

Кроме этого, актер сдал свою плазму крови, чтобы помочь в выздоровлении другим заболевшим COVID-19.

Старковское имя: фаны "расшифровали" имя ребенка Софи Тернер и Джо Джонаса

Брайан Крэнстон призвал всех исполнять предписанные правила, носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать дистанцию.

Напомним, рэпер Элджей и его жена Настя Ивлеева заразились COVID-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, Брайан Крэнстон, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верховный суд обязал Владимира Арьева и канал "Прямой" извиниться перед Виктором Медведчуком
02 Очередной "гумконвой" на Донбасс: Украина направила ноту протеста МИД РФ
03 Юмориста хотят выдвинуть кандидатом в одесские мэры
04 Ваши главные аспекты личности - психологический тест
05 Смена главы делегации Украины в ТКГ не заменит политических решений
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дожди и грозы накроют юго-восток Украины: прогноз погоды на ближайшие дни
Дожди и грозы накроют юго-восток Украины
В Полтаве следователь ГБР и полицейский попались на взятке
В Полтаве следователь ГБР и полицейский попались на взятке
У президента Бразилии, который переболел коронавирусом, в легких обнаружили &quot;плесень&quot;
У президента Бразилии в легких обнаружили "плесень"
Ушла из жизни актриса сериала &quot;Крепостная&quot;
Ушла из жизни актриса сериала "Крепостная"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь