Звезда сериала "Во все тяжкие" переболел коронавирусом (Видео)

Американский актер Брайан Крэнстон сообщил, что победил коронавирусную инфекцию и пожертвовал свою плазму для других больных Covid-19.

64-летний актер, ставший исполнителем одной из главных ролей в сериале "Во все тяжкие", Брайан Крэнстон признался, что ему удалось вылечиться от коронавируса. Об этом он заявил на своей странице в Инстаграм.

Актер признался, что старался всегда следовать нормам санитарной безопасности, но все равно подхватил болезнь.

Крэнстон также рассказал о том, что считает себя "счастливчиком", ведь инфекция прошла у него с легкими симптомами. Среди них: стеснение в груди, головные боли, а также потеря вкуса и обоняния.

View this post on Instagram A post shared by Bryan Cranston (@bryancranston) on Jul 30, 2020 at 9:32am PDT

Кроме этого, актер сдал свою плазму крови, чтобы помочь в выздоровлении другим заболевшим COVID-19.

Брайан Крэнстон призвал всех исполнять предписанные правила, носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать дистанцию.

Напомним, рэпер Элджей и его жена Настя Ивлеева заразились COVID-19.