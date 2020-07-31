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Лилия Ребрик очаровала новым летним образом (Фото)

Лилия Ребрик очаровала новым летним образом (Фото)
Обновлено 13:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Лилия Ребрик является телеведущей популярной программы "Ранок з Україною". При этом каждый эфир Лилия демонстрирует многотысячной армии поклонников разнообразие своих стильных луков.

Под конец неделя Лилия Ребрик решила показать своим поклонникам вариант безупречного летнего образа, который выбрала для пятницы.

Лилия является одной из самых стильных женщин в украинском шоу-бизнесе. На личной странице в инстаграме знаменитость едва ли не ежедневно представляет варианты ярких и актуальных аутфитов.

На этот раз телеведущая показа новое яркое фото, где предстала вместе с коллегой по утреннему шоу. 

 
 
 
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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Телезвезда запечатлена в легком белом платье с красивым верхом. Также у этого наряда был принт большого черного горошка, что придало ему непосредственной элегантности.

В конце концов образ получился очень нежным и женственным. Все элементы очень гармонично сочетались между собой, а конечно же отсутствие лишних деталей еще раз подчеркнуло изысканный вкус Лилии.

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Спасибо, что начинаете свое утро вместе с нами! Какие планы на выходные? – поинтересовалась у подписчиков Лилия.

Напомним, хореограф и победительница второго сезона проекта "Танці з зірками" Илона Гвоздева узнала пол второго ребенка, который появится на свет этой осенью.

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Все по теме:

Стиль, Лилия Ребрик, Телезвезда, Летний образ.

Автор:

Телеграф
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