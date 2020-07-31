Стройная Катя Осадчая в купальнике восхитила сеть натуральной красотой (Фото)

Катя Осадчая и Юрий Горбунов обожают путешествовать. Так, теледива опубликовла в Instagram фото, на котором предстала в купальнике у водоема.

Знаменитая Катя Осадчая отправилась на отдых в Турцию. Ведущая поделилась первыми жаркими пляжными снимками.

На фото видно, что знаменитость предстала у скал на берегу. Она одета в сине-белый купальник-бондо с цветочным принтом и шляпка. Таким образом Катя показала свои точеные формы на камеру, позируя в воде.

Отметим, на отдых она отправилась вместе со своим мужем Юрием Горбуновым и сыном Иваном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 30 Июл 2020 в 6:17 PDT

"Ви ж наче так любили Одесу, вже все, любов пройшла?" - поинтересовался кто-то из подписчиков ведущей. "Люблю, але нажаль кількість людей перевищує карантинні норми, про пляж в Одесі цьго року можна забути", - с сожалением констатировала она. Также она посетовала на то, что на морских курортах Украины не придерживаются санитарных норм в условиях пандемии коронавируса. "Нажаль, на українських морських курортах порушені всі карантинні норми, нічого з цим не зробиш", - констатировала Катя.

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