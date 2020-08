Звезде "Шерлока" Эндрю Скотту требуется срочная операция

Эндрю Скотт сейчас активно участвует в театральных постановках, которые проводятся онлайн.

Так, недавно он должен был появиться в "Трех королях", но представители театра Old Vic сообщили, что из-за самочувствия актера они вынуждены перенести спектакль.

Об этом стало известно в субботу, 30 июля, на странице театра в Twitter: "Мы сожалеем, но Эндрю Скотт сейчас находится в больнице. Ему должны сделать срочную, но не слишком сложную операцию. Мы уверены, что в ближайшее время он поправится и уже на следующей неделе вы сможете посмотреть на нашу работу".

We are sorry to let you know that Andrew Scott is now in hospital to undergo minor surgery and we therefore need to reschedule this week's performances of #OVInCamera #OVThreeKings pic.twitter.com/ksJBkcyQ3W

— The Old Vic (@oldvictheatre) July 30, 2020