Звезде "Шерлока" Эндрю Скотту требуется срочная операция

Ирландского актера Эндрю Скотта, сыгравшего Мориарти в "Шерлоке" госпитализировали в больницу.

Эндрю Скотт сейчас активно участвует в театральных постановках, которые проводятся онлайн.

Так, недавно он должен был появиться в "Трех королях", но представители театра Old Vic сообщили, что из-за самочувствия актера они вынуждены перенести спектакль.

Об этом стало известно в субботу, 30 июля, на странице театра в Twitter: "Мы сожалеем, но Эндрю Скотт сейчас находится в больнице. Ему должны сделать срочную, но не слишком сложную операцию. Мы уверены, что в ближайшее время он поправится и уже на следующей неделе вы сможете посмотреть на нашу работу".

We are sorry to let you know that Andrew Scott is now in hospital to undergo minor surgery and we therefore need to reschedule this week's performances of #OVInCamera #OVThreeKings pic.twitter.com/ksJBkcyQ3W — The Old Vic (@oldvictheatre) July 30, 2020

По словам представителей Old Vic, его жизни ничего не угрожает (и болезнь не связана с коронавирусом), но премьеру придется перенести.

Напомним, что ирландский актер сыграл в таких известных фильмах, как "Виктор Франкенштейн", "007: Спектр", "Алиса в Зазеркалье", "1917". Наибольшую популярность Эндрю Скотт приобрел благодаря участию в британском телесериале "Шерлок", в котором сыграл вместе с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом.